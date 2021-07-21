Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания прокомментировал пост в Фейсбуке уполномоченного по защите госязыка Тараса Креминя о том, что он направил в орган письмо с просьбой применить санкции к каналам, показывавшим фильмы и сериалы на русском языке.

Пресс-служба совета заявила, что Нацсовет не получал послания. И отметила, что не считает публичные заявления в социальных сетях корректным способом общения между государственными органами, "тем более если они содержат ложную или неполную информацию".

Регулятор напомнил, что 16 июля вступили в силу нормы закона о госязыке, обязывающие демонстрировать фильмы и сериалы на украинском. И что единственным органом, который осуществляет государственный контроль за применением госязыка при показе фильмов, является языковой омбудсмен.

"Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не наделен правом и на него не возлагаются обязанности по осуществлению такого государственного контроля", - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что в том же законе о госязыке четко указано: "обязательный (минимальный) объем вещания на государственном языке для телерадиоорганизаций отдельных категорий устанавливается законом Украины "О телевидении и радиовещании". Следовательно, Нацсовет применяет санкции исключительно в случае нарушения телерадиоорганизациями требований о языковых квотах или условий лицензии, и не вправе применять санкции за нарушение требований закона о госязыке.

В Нацсовете далее разъяснили, что в соответствии законом об украинизации порядок взаимодействия языкового обмудсмена с Нацсоветом утверждается их совместным решением. В действующем порядке, опубликованном на сайте Верховной Рады 4 апреля, определено, что уполномоченный может обращаться к регулятору по признакам нарушений профильного закона - о телевидении и радиовещании. Что касается закона о госязыке, то наоборот - Нацсовет должен извещать Креминя о случаях его нарушения.

Контроль за выполнением закона о госязыке - это прямая ответственность специального уполномоченного.

"Регулятор решительно выражает ему пожелания успешно и неуклонно выполнять обязанности, возложенные на него законом, реагировать непосредственно - производить механизмы и методологию мониторинга, применять надлежащие меры в соответствии с настоящим законом", - отметили в Нацсовете.

Кроме того, там поддержали просьбу индустрии разграничивать фильмы и остальные программы, по поводу которых закон о госязыке не вводит никаких новых правил.

Ранее "Страна" подробно перечисляла, что украинизировали с 16 июля.

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