После заявлений со стороны США о договоренностях с ФРГ по поводу газопровода "Северный поток - 2" Берлин сообщил о телефонном разговоре канцлера Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом передает агентство Reuters.

Правительство Германии проинформировало, что Меркель и Путин 21 июля обсудили в том числе "энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и "Северный поток - 2".

На момент публикации агентства на сайте Кремля не было новостей о состоявшемся разговоре.

Из сообщения Берлина можно заключить, что, видимо, Меркель рассказала Путину о содержании сделки с США. В общем, без Путина эта сделка бессмысленна, так как ключевой ее пункт (по сохранению транзита газа через Украину) нельзя выполнить без воли на то России.

Как писала "Страна", заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США во второй половине дня 21 июля объявят о договоренности с Германией по поводу газопровода "Северный поток - 2".

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