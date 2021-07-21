США во время переговоров с властями Германии по проекту газопровода "Северный поток-2" решили не рисковать отношениями со своими ключевыми союзниками.

Об этом заявил в среду официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя достигнутые договоренности между двумя странами, передает "РИА Новости".

"Любой разумный человек посчитал бы, что санкции навряд ли остановят "Северный поток — 2". Поэтому, Администрация США решила, что в таких обстоятельствах не стоит рисковать подрывом, существенным осложнением наших двухсторонних отношений с нашим ключевым союзником", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Напомним, недавно сообщалось, что в ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, разрешающей их давние разногласия по поводу российского газопровода "Северный поток - 2". При этом соглашение будет касаться кроме прочего обеспечения энергобезопасности Украины.

Ранее "Страна" подробно писала, в чем суть сделки США и Германии по "Северному потоку-2" и что она значит для Украины.

Также сообщалось, что Нуланд раскрыла детали договора США и ФРГ по "Северному потоку - 2".