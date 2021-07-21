Власти США и ФРГ в соглашении по поводу газопровода "Северный поток - 2" выражают готовность настаивать на продлении на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом сказала 21 июля на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

"Еще один аспект этой договоренности - это поддержка продления соглашения между РФ и Украиной о транзите. Как вы знаете, его срок действия истекает в 2024 году. Мы будем добиваться, используя рычаги влияния, чтобы его продлили на 10 лет", - сказала заместительница Энтони Блинкена.

Нуланд добавила, что соглашение также предусматривает, что Вашингтон и Берлин будут стремиться снизить "как экономическую зависимость Украины от транзита российского газа, так и зависимость Украины от поставок на ее территорию газа из РФ".

Как рассказывала "Страна", в том же выступлении Нуланд сообщила, что позже в среду американская сторона обнародует договоренности, достигнутые с ФРГ по теме "Северного потока - 2".

Сегодня же находящийся в Украине с визитом советник Госдепа США Дерек Шолле тоже подтвердил подготовку соглашения по "Северному потоку - 2" между США и Германией.