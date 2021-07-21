Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая находилась с визитом в США, заявила, что ей не удалось встретиться с американским президентом Джо Байденом.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Пул N3".

Так, отвечая на вопрос журналиста, удалось ли ей как-то пересечься с президентом Байденом, Тихановская ответила отрицательно.

"Нет, пересечься с президентом Байденом не удалось", - рассказала она.

Как сообщалось, на прошлой неделе Тихановская прибыла с визитом в США. Она встретилась с представителями Белого дома и Госдепа, а также послами иностранных государств. Ее визит должен был продлиться пять дней. Главной темой визита был поиск путей преодоления кризиса в Беларуси и помощи ее жителям. О том, будет ли она встречаться с Байденом не сообщалось.

Напомним, Светлана Тихановская в прошлом году участвовала в президентских выборах в Беларуси и по официальным данным набрала чуть более 10% голосов. Победителем был объявлен нынешний правитель республики Александр Лукашенко. Однако оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Тихановская и некоторые другие лидеры оппозиции из-за преследований властями были вынуждены покинуть Беларусь.