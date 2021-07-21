Президент США Джо Байден, 7 июня во время телефонного звонка пригласивший украинского коллегу Владимира Зеленского с визитом в Вашингтон, ждет его 30 августа.

Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, опубликованном 21 июля вечером.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года. Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и нашу поддержка усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях", - сказано в заявлении.

Напомним, долгое время точная дата визита не была известна. На Банковой рассчитывали, что поездка состоится в июле, и были недовольны, когда выяснилось, что в Белом доме ее отложат до августа.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему американцы откладывали визит президента Украины в Вашингтон.