Администрация США в среду, 21 июля, объявит о приглашении президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон.

Об этом во время слушаний в сенатском комитете по иностранным делам сказала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

О заявлении чиновницы сообщает Телеграм-канал "Политка Страны".

"О приглашении президента Зеленского будет публично объявлено позднее сегодня", - сказала заместитель Энтони Блинкена .

Во время того же выступления Нуланд анонсировала, что США во второй половине дня (по американскому времени, то есть ночью или под утро по Киеву) среды, 21 июля, объявят о договоренности с Германией по поводу газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, 7 июня, накануне европейского турне Джо Байдена и его встречи в Женеве с Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор между ним и Зеленским. Во время беседы глава Белого дома пригласил украинского президента в Вашингтон.

Дата визита до сих пор не была известна. 20 июля в Госдепе заявили, что президент США Джо Байден встретится с Зеленским, вероятнее всего, в августе.