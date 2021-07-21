Космический аппарат Solar Orbiter Европейского космического агентства случайно пролетел через хвост кометы C/0219 Y4 (ATLAS), что позволило ученым исследовать эту часть объекта.

Само событие произошло еще в прошлом году, однако результаты исследования были представлены на Национальной астрономической конференции совсем недавно, передает IFLScience.

Благодаря такому счастливому стечению обстоятельств, исследователи смогли смоделировать окружающую среду хвоста кометы и узнать новые детали.

Отмечается, что происшествие помогло ученым смоделировать окружающую среду хвоста кометы и узнать новые подробности. Магнитное поле солнечных ветров, потока заряженных частиц, выпущенных Солнцем, будто обволакивает ядро ​​кометы и тем самым создает менее сильное магнитное поле в хвосте.

Также обычно кометы имеют достаточно яркий и выделяющийся хвост из пыли, которую комета выбрасывает при приближении к Солнцу. Второй хвост, менее выраженный, называется ионным хвостом и образуется в ходе взаимодействия газа комет и частиц солнечного ветра.

Уникально это событие еще и потому, что к тому времени, когда аппарат столкнулся с космическим телом, комета ATLAS уже распалась примерно на 30 частей, и каждая была размером с дом. Solar Orbiter пересек хвост и смог измерить изменения магнитного поля от солнечного ветра в хвосте кометы, а затем снова в солнечном ветре.

Solar Orbiter является шестым космическим аппаратом, пролетевшим через хвост кометы, однако он первый, который совершил это на орбите Венеры. Он также один из малого количества, что проводит изучение разрушенной кометы.

Космические зонды Solar Orbiter и Parker Solar Probe вращаются вокруг Солнца по очень разным орбитам, чтобы обеспечить разнообразные, но дополняющие друг друга наблюдения Солнца, включая первое наблюдение полярных областей Солнца. Комета C/2019 Y4 (ATLAS) - долгопериодическая комета, которую открыли 28 декабря 2019 года.

Отметим, что Solar Orbiter стала первой миссией, которая предоставит изображения северного и южного полюсов Солнца. Визуальное представление о полюсах может дать больше информации о мощном магнитном поле Солнца и о том, как оно влияет на Землю.

Напомним, недавно ученые обнаружили в космосе гигантскую увеличительную линзу. Она образована гравитационным полем гигантского скопления галактик, находящегося на расстоянии 3,3 миллиарда световых лет. С ее помощью астрономам удалось изучить галактику cswa128, расположенную еще дальше - на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет.

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