США во второй половине дня (по американскому времени, то есть ночью или под утро по Киеву) среды, 21 июля, объявят о договоренности с Германией по поводу газопровода "Северный поток - 2". Появление официального заявления анонсировала во время слушаний в сенатском комитете по иностранным делам заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Об этом сообщают РИА-Новости.

"Позже во второй половине дня мы обнародуем соглашение, достигнутое с немецкой стороной", - сказала Нуланд.

По ее словам, по условиям соглашения немцы обязуются добиваться от России продления на 10 лет истекающего в 2024 году контракта по транзиту газа.

Также она сказала, что Берлин обязуется добиваться санкций в отношении России, "если Москва будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран".

Как писала "Страна", сегодня прибывший в Украину советник Госдепа США Дерек Шолле, который входил в команду Обамы - Байдена и близок к нынешнему госсекретарю Блинкену, тоже подтвердил подготовку соглашения по "Северному потоку - 2" между США и Германией.

Мы также рассказывали, что вчера пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о появлении официального комментария договоренности между Вашингтоном и Берлином по поводу газопровода "Северный поток - 2".