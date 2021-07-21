ОБСЕ призвала страны не использовать шпионское программное обеспечение против журналистов
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила озабоченность по поводу информации об использовании специального программного обеспечения для слежки за журналистами. Она призвала все государства-участники воздерживаться от таких инструментов и методов против работников СМИ и защищать журналистов от использования подобного ПО третьими сторонами.
Заявление Рибейро приводится на сайте ОБСЕ.
В организации напомнили о недавнем разоблачении изданиями The Washington Post, The Guardian и Le Monde использования программного обеспечения для слежки за сотрудниками прессы через их коммуникационные устройства.
"Использование таких инструментов против журналистов несовместимо с принципами, которые мы согласовали в ОБСЕ. Это оказывает сдерживающее воздействие на работу журналистов и душит свободу СМИ", - сказала Рибейро.
Представитель сослалась на решение Совета министров ОБСЕ 2018 года о безопасности журналистов, в котором государства-участники согласились воздерживаться от использования незаконных методов наблюдения, отметив, что такие действия нарушают права человека, могут подвергнуть их риску насилия и угрозе их безопасности.
Рибейро добавила, что использование шпионского ПО ставит под угрозу принцип, согласно которому журналисты должны иметь возможность защищать свои источники, чтобы безопасно выполнять свою важную демократическую функцию.
"Уже в 1989 году на своей третьей встрече по итогам Хельсинкской конференции государства-участники признали важность соблюдения журналистского принципа профессиональной конфиденциальности", - сказала она.
В ходе журналистского расследования, проведенного британской The Guardian, французской Le Monde и американской The Washington Post, выяснилось, что с помощью программного обеспечения Pegasus, которое с 2016 года компания NSO Group поставляла разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным, с телефонов можно снимать разную информацию. По данным авторов материала, это программное обеспечение могло быть использовано для перехвата данных с телефонов людей в разных странах. NSO Group опровергла данные этого расследования.
Как писала "Страна", через это ПО могли следить даже за высокопоставленными политиками, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном.