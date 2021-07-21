Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза ​​Рибейро выразила озабоченность по поводу информации об использовании специального программного обеспечения для слежки за журналистами. Она призвала все государства-участники воздерживаться от таких инструментов и методов против работников СМИ и защищать журналистов от использования подобного ПО третьими сторонами.

Заявление Рибейро приводится на сайте ОБСЕ.

В организации напомнили о недавнем разоблачении изданиями The Washington Post, The Guardian и Le Monde использования программного обеспечения для слежки за сотрудниками прессы через их коммуникационные устройства.

"Использование таких инструментов против журналистов несовместимо с принципами, которые мы согласовали в ОБСЕ. Это оказывает сдерживающее воздействие на работу журналистов и душит свободу СМИ", - сказала Рибейро.

Представитель сослалась на решение Совета министров ОБСЕ 2018 года о безопасности журналистов, в котором государства-участники согласились воздерживаться от использования незаконных методов наблюдения, отметив, что такие действия нарушают права человека, могут подвергнуть их риску насилия и угрозе их безопасности.

Рибейро добавила, что использование шпионского ПО ставит под угрозу принцип, согласно которому журналисты должны иметь возможность защищать свои источники, чтобы безопасно выполнять свою важную демократическую функцию.

"Уже в 1989 году на своей третьей встрече по итогам Хельсинкской конференции государства-участники признали важность соблюдения журналистского принципа профессиональной конфиденциальности", - сказала она.

В ходе журналистского расследования, проведенного британской The Guardian, французской Le Monde и американской The Washington Post, выяснилось, что с помощью программного обеспечения Pegasus, которое с 2016 года компания NSO Group поставляла разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным, с телефонов можно снимать разную информацию. По данным авторов материала, это программное обеспечение могло быть использовано для перехвата данных с телефонов людей в разных странах. NSO Group опровергла данные этого расследования.

Как писала "Страна", через это ПО могли следить даже за высокопоставленными политиками, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном.