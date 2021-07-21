Днем в четверг, 21 июля, в большинстве регионов Украины пройдут дожди. Сухо будет лишь в черниговской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В западных регионах Украины ночью ожидается температура +12...+16 градусов, без осадков. Днем воздух прогреется до +21...+24, в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях пройдут дожди.

На севере Украины столбики термометров покажут ночью от +14 до +17 градусов, осадки ожидаются в Сумской области. Днем температура воздуха составит +22...+24, дождя синоптики не прогнозируют.

На востоке ночью похолодает до +17...+20, днем столбики термометра поднимутся до +24...+28 градусов, осадки, по данным синоптиков, будут идти целые сутки.

В южных областях Украины также обещают круглосуточный дождь, ночью температура составит +17...+20, а днем +25...+28.

В Киеве ночью ожидаются осадки, температура воздуха составит +14...+16 градусов. Уже днем дождь должен прекратиться, воздух прогреется до +22...+24.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, в четверг, 22 июля, грозы с ливнями наконец доберутся до восточных регионов, температура воздуха там понизится до комфортных показателей. Похожая ситуация будет наблюдаться также на юго-востоке и в западных областях.

А сегодня Украина станет одной из самых дождливых стран континента, сильные осадки ожидаются на значительной территории государства.