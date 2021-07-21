В западной части Польши в населенном пункте Бжозовец возле города Гожув Велькопольский погиб 50-летний гражданин Украины.

Об этом пишет TVP.INFO в среду, 21 июля.

Как сообщается, на мужчину свалилась десятитонная газовая труба во время выполнения работ. Мужчина скончался от полученных повреждений. Трагедия случилась в понедельник, 19 июля.

"Вероятно, произошло падение газовой трубы, которую поднимали вверх, в результате чего травмы получил мужчина, которому около 50 лет", - заявил работник пожарной службы в Гожове Великопольском Бартломей Мондры.

На место прибыли спасатели, которые вместе с рабочими вытащили мужчину из-под трубы и начали его реанимировать, однако было уже поздно.

Напомним, в Польше нетрезвые родители из Украины не заметили, как в озере утонул двухлетний мальчик. Двухлетний мальчик без присмотра родителей смог ночью выйти из летнего дома неподалеку озера в развлекательном центре "Лидо". Он упал с помоста в водоем.

Также сообщалось, что в Польше задержали украинца по подозрению в убийстве соотечественника во время застолья.