Украинские чиновники, которым не удалось с первого раза сдать обязательный тест на знание государственного языка, могут пересдать его в течение 4 месяцев. В то ж время коррупционная составляющая при сдаче экзамена исключена.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Закон один для всех - работает человек или претендует на должность в секретариате Кабмина, или это местная администрация. Есть возможность в течение 4 месяцев пересдать это тестирование", - сказал министр.

По его словам, сдавать экзамен по украинскому языку чиновникам нужно было и раньше, однако теперь они должны документально подтвердить его результат.

"Конечно, такая норма присутствовала, не было требования по поводу подтверждения этого уровня в виде свидетельств, которые сейчас будут выдаваться по итогам проведения тестирования. Такая норма существовала еще и в отношении некоторых категорий должностей, где есть определение иностранного языка, но большинство специалистов ее не проходят или не показывают необходимый уровень", - добавил Немчинов.

Министр также заявил, что коррупционная составляющая при сдаче теста исключена, так как чиновники не контактируют с человеком, который определяет уровнь их знания украинского языка.

Напомним, народные избранники от "Слуги народа" предлагали рассмотреть поправки к языковому закону, которые смягчают его нормы. В числе прочего, собирались предложить освободить фильмы от обязательного украинского дубляжа и отменить обязательный экзамен на знание государственного языка для чиновников.

Однако за день до рассмотрения, 14 апреля, нардепы отозвали поправки

О том, какие нормы закона о "тотальной украинизации" вступили в силу с 16 июля - читайте в нашем материале.