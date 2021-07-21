На youtube-канале "Страны" вышла первая часть спецпроекта "Крым 2021. Летний сезон". Спецкор нашего издания Олеся Медведева проехала три тысячи километров, прошла таможни и погранконтроль дважды, чтобы посмотреть, что происходит в городах и на пляжах.

Рассказываем, что посмотреть в первом выпуске видеорепортажа из Крыма.

Граница. Ведущая блога "Ясно.Понятно" показала, как проходила пункты пропуска украинского и российского пограничного и таможенного контроля.

Олеся рассказала, какие документы, необходимы для выезда на полуостров из Украины.

А также какие документы нужны, чтобы въехать в Крым - куда пускают лишь людей с крымской пропиской или тех, кто зарегистрирован на неподконрольной Украине части Донбасса.

Пляжи в Феодосии. После этого Олеся Медведева направилась в Феодосию. Там она прошла по набережной, показала, много ли людей на городском пляже.

Несмотря, на середину дня, когда солнце особенно печет людей на пляже было не мало.

Далее Олеся Медведева отправилась на "Золотой пляж" в Берегово и окунулась в морскую водичку. Отдыхающих там оказалось еще больше.

Бензин и дороги. Далее она направилась в Симферополь по трассе Таврида, ощущения от которой, как от европейских дорог.

Попутно сравнила цены на бензин, которые оказались дешевле, чем в Киеве. В пересчете на гривны обычный 95-й стоит 19,50 грн, в то время, как в Киеве он сейчас 31 грн.

Аэропорт. В Симферополе Олеся Медведева показала подписчикам "Страны", как обстоят дела в местном аэропорту.

Судя по аэропорту и количеству людей на пляжах и улицах курортных городов, туристический сезон на полуострове в самом разгаре.

В самом аэропорту на стойках регистрации мы увидели оригинально оформленный дизайн стены - он похож на зеленый ковер.

Смотрите полное видео первого выпуска спецпроекта "Крым-2021. Летний сезон".

Следующие выпуски спецпроекта по Крыму появятся на канале "Страны" в ближайшее время. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.