После отмены Кабмином по случаю празднования 30-летния независимости некоторых лимитов для органов власти партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" выступила против гигантских трат на этот праздник.

Оно опубликовано на сайте политсилы 21 июля.

"У "правительства реформаторов" нет денег в бюджете. Поэтому рост пенсий в разы отстает от роста цен. Не выполняются решения Конституционного суда по восстановлению льгот чернобыльцам, ветеранам и многодетным семьям. Поэтому по домам получателей коммунальных субсидий отправляются инспекторы, чтобы взять на карандаш все "предметы роскоши", которыми, по мнению министров, набиты квартиры простых украинцев. Еще и коллекторы получили возможность взимать коммунальные долги с банковских счетов должников", - обрисовали хорошо знакомую всем гражданам ситуацию в партии.

Однако при этом, как заявляют в партии, тяжелое положение украинского народа не стало причиной для "снижения зарплат иностранных надсмотрщиков, доводящих государственные компании до банкротства". Как не стало оно причиной для сокращения аппетита чинуш, сидящих на коррупционных схемах "больших строительств" и дерибана антиковидного фонда, отметили в ОПЗЖ.

"Зе-власть готовится пышно отпраздновать 30-летие независимости. Но не оказанием помощи людям, а новыми тратами на себя родную. На свою помпезность и удобство. Именно так можно расценить решение правительства снять лимиты на расходы для аренды автомобилей в связи с проведением торжественных мероприятий. Власть желает прокатиться с ветерком, несмотря на то, что для этого придется пустить на ветер государственные деньги, необходимые для социальной защиты пенсионеров. И сколько еще таких решений будет принято!" - говорится в обращении.

В ОПЗЖ заявили, что "только отставка "зеленой" власти и смена курса выведет Украину из экономического кризиса".

Ранее "Страна" сообщала, что по данным ООН в Украине недоедают почти 10 миллионов человек.

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