Екатерина Гапоненко, вдова погибшего командира экипажа самолета МАУ, который был сбит под Тегераном в январе 2020 года, рассказала "Стране", на каком этапе сейчас находится расследование катастрофы и когда родственники жертв получат компенсации от Ирана.

По ее словам, расследование крушения лайнера в последнее время застопорилось. Вдова обвиняет правительство Украины в том, что семьи погибших не информируют о ходе расследования и о переговорах по выплатам компенсаций.

"Расследование ведётся в замедленном и закрытом режиме, до нас не доносят нужную информацию. Хотелось бы более объективного расследования и чтобы мы знали, на каких оно этапах. К слову, нам не предоставляют данные о личных вещах погибших, а также о приблизительных сроках и суммах выплат. Одним словом, нас фактически ни о чем не уведомляют", - рассказала вдова.

Большинство семей погибших в авиакатастрофе под Тегераном находятся в неведении, ведь правительство Украины уже полгода не выходит с ними на связь.

Гапоненко уточнила, что в последний раз украинские власти связывались с родственниками погибших в день годовщины катастрофы, 8 января.

"Последняя встреча с властями у нас была в день годовщины катастрофы. После этого нас собирала по видео-конференции в Скайпе только компания МАУ. Они выполнили все обещания, которые были даны нам в устной форме, более никаких действий ни от кого не получаем", - объяснила собеседница "Страны".

Екатерина Гапоненко уверяет, что единственная сторона, которая уже выполнила свои обещания перед родственниками умерших, - это компания МАУ: страховые выплаты семьи получили еще в прошлом году. Их размер рассчитывался индивидуально.

"Сумма от МАУ была индивидуальной. В моём случае она была разделена на три части между мной и другими родственниками супруга, другие семьи погибших членов экипажа получили выплату в одни руки", - сообщила она.

По словам Гапоненко, представители украинской власти объясняют свое молчание тем, что расследование катастрофы Иран проводит в закрытом режиме и неохотно делится информацией.

Однако, по мнению вдовы пилота, Кабмину стоит более решительно отстаивать интересы семей жертв крушения самолета.

"Они (украинская власть - Ред.) объясняют это отсутствием информации со стороны Ирана, у которого все в скрытом виде. Если наша страна предоставляет информацию, которая выходит за рамки того, что считает нужным Иран, они грозят санкциями. Вплоть до того, что выплаты будут прекращены совсем. Хотя, безусловно, Кабмину тоже не мешало бы действовать активнее и оперативнее. Нужно отправлять международную группу для переговоров, работать вместе с канадской делегацией, нужно объединяться. А украинские власти медлят", - говорит вдова.

Женщина напомнила, что Иран предлагал семьям погибших по 150 тысяч долларов компенсаций, однако правительство Украины отказалось от этого предложения: размер выплат сочли недостаточным.

Екатерина Гапоненко утверждает, что впервые слышит о выплаченных суммах некоторым родственниками погибших, о которых стало известно от замминистра иностранных дел Ирана в начале июня.

"Сейчас затишье - нет решения и движения в вопросе выплат. Кроме этого, мне ничего не известно об уже выплаченных компенсациях, об этом слышу впервые. Мне никто ничего лично не предлагал и на связь не выходил", - делится она.

При этом сама Екатерина считает, что главная проблема не в размере компенсации, а в механизмах ее расчёта, которые семьям погибшим не предоставляют.

"В этой ситуации сумма не имеет значения, для них важно закрыть вопрос, чтобы не было дальнейшего расследования. Мы придерживаемся позиции такой: никто принципиально не получает никаких денег, пока не достигнем консенсуса. Лично для меня важны не 150 тысяч долларов, а аргументация, почему именно это сумма. Если это просто моральный ущерб - это одно. Мне нужно знать, по какой статье они производят эту выплату и понимать механизм расчёта этой суммы. Пока я не получу аргументацию - я не соглашусь на любую сумму. Кстати, о механизмах расчета нам ничего не говорили", - заявляет Екатерина.

Супруга погибшего командира экипажа МАУ считает, что такими темпами, с которыми проходят расследование и переговоры по выплатам, родные жертв катастрофы в Иране не получат компенсации еще несколько лет.

"Это (выплата компенсаций - Ред.) растянется ещё на 2-3 года точно. Я не верю, что до конца года Иран выплатит нам эту сумму, потому что следствие не закончено. Надеюсь, наша страна предпримет все меры для решения этого вопроса", - резюмировала вдова.

На годовщину крушения самолета в Иране "Страна" рассказывала, как продвигается расследование трагедии.

Мы также сообщали, что в марте Иран назвал окончательную причину падения самолета МАУ и главного его виновника.