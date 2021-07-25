В воскресенье, 25 июля, в Украине отмечают День работников торговли. Праздник выпадает на последнее воскресенье июля. В этот день поздравляют всех, кто связан со сферой торговли.
Открытки и поздравления с Днем работника торговли
Пусть все планы выполняются и се задуманное сбывается. Легкой и приятной работы, довольных клиентов. С Днем работников торговли!
В День торговли я желаю
вам цвести и процветать.
Прибыли и слов "спасибо",
горя и беды не знать.
Пусть ежедневно к вам идет народ.
Приумножает ваш доход.
С Днем торговли!
Желаю больших оборотов и довольных клиентов. С Днем работников торговли! Пусть все продается. Пусть остаются силы и жить, и работать.
Желаю прибыли вам от души!
В торговле, как никто, вы хороши.
Пусть прибыль к вам тянет, как магнитом. С Днем торговли!
Цифры о работниках торговли в Украине
Согласно данным сайта Work.ua, в Украине около трех с половиной человек заняты в сфере торговли.
Средняя зарплата в категории "розничная торговля" в Украине - примерно 10-11 тысяч гривен. Меньше всего получают продавцы-консультанты и кассиры. Выше заработок у товароведов, администраторов магазинов, управляющих магазинами.