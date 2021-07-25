В воскресенье, 25 июля, в Украине отмечают День работников торговли. Праздник выпадает на последнее воскресенье июля. В этот день поздравляют всех, кто связан со сферой торговли.

Открытки и поздравления с Днем работника торговли

Пусть все планы выполняются и се задуманное сбывается. Легкой и приятной работы, довольных клиентов. С Днем работников торговли!

В День торговли я желаю

вам цвести и процветать.

Прибыли и слов "спасибо",

горя и беды не знать.

Пусть ежедневно к вам идет народ.

Приумножает ваш доход.

С Днем торговли!

Желаю больших оборотов и довольных клиентов. С Днем работников торговли! Пусть все продается. Пусть остаются силы и жить, и работать.

Желаю прибыли вам от души!

В торговле, как никто, вы хороши.

Пусть прибыль к вам тянет, как магнитом. С Днем торговли!

Цифры о работниках торговли в Украине

Согласно данным сайта Work.ua, в Украине около трех с половиной человек заняты в сфере торговли.

Средняя зарплата в категории "розничная торговля" в Украине - примерно 10-11 тысяч гривен. Меньше всего получают продавцы-консультанты и кассиры. Выше заработок у товароведов, администраторов магазинов, управляющих магазинами.