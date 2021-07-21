Депутатский корпус Верховной Рады имеет ряд претензий и вопросов к работе министра обороны Андрея Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

"Однозначно, в сентябре будут кадровые изменения (в правительстве – Ред.)… Есть претензии у депутатского корпуса и есть разговоры о том, что нужно эти министерства усилить другими министрами. Есть разговоры по поводу Министерства обороны, Министерства юстиции. Есть вопросы по Министерству культуры: знаю, что коллеги зарегистрировали проект постановления об увольнении (министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко – Ред.), там на самом деле неоднозначная ситуация", – сказал Качура.

Кроме того, он также обратил внимание на отсутствие коммуникации главы минюста с парламентом.

"По Министерству юстиции претензии, мне кажется, есть у коллег, потому что самая большая ошибка – это отсутствие коммуникации с парламентом, поскольку мы только через Фейсбук можем следить, как министр юстиции то на траве лежит, то на столе и так далее… Есть сейчас претензии к результатам работы (министра юстиции Дениса Малюськи – Ред.), потому что хозяйство Минюста очень большое и это не только тюрьмы и камеры предварительного заключения, в которых проходит ремонт, а это намного больше, и нужно, чтобы там происходили системные изменения", – уточнил парламентарий.

Также Качера подтвердил, что в кулуарах парламента обсуждается информация касательно генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Я слышал, что коллега это публично озвучила в отношении генерального прокурора. Такое в кулуарах также звучало, и уже пошло это в средства массовой информации. Тоже такое возможно", – сказал Качура.

Напомним, 13 июля Арсен Аваков подал в отставку с должности главы МВД. Через 2 дня, 15 июля за его отставку проголосовала Рада. По словам замминистра внутренних дел Геращенко, написать заявление об увольнении Авакова попросил Зеленский.

Владимир Зеленский предложил на пост главы МВД вместо Авакова Дениса Монастырского, главу Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Комитет Рады поддержал назначение Монастырского.

16 июля Рада назначила Дениса Монастырского новым главой МВД Украины.