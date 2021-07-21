К концу текущей недели для украинцев могут открыться еще шесть европейских стран.

Их список обнародовало издание "Европейская правда".

По словам журналистов, для граждан Украины откроют границы:

Австрия;





Исландия (не входит в Евросоюз, но входит в Шенген);





Испания;





Люксембург;





Португалия;





Нидерланды.

Журналисты в своем предположении исходят из того, что ровно за две недели до решения Совета ЕС о включении Украины в "белый список" аналогичные меры были предприняты и в отношении других стран, в том числе Молдовы Армении и Азербайджана.

"Те страны ЕС, которые открыли границы для них, готовят новость и для Украины, по аналогичному принципу", - говорится в публикации.

Что касается Нидерландов, то уже сейчас в эту страну можно ехать с украинской справкой о вакцинации, однако на днях в аэропорту Амстердама начнут пропускать также невакцинированных украинцев. Более того, по данным издания, при въезде даже не будут требовать отрицательного результата теста на коронавирус - такое правило сейчас действует для граждан Молдовы и других стран из "белого" списка.

В свою очередь Австрия и Испания могут открыться уже с завтрашнего дня, 22 июля. Украинцев будут пускать по отрицательному тесту (антиген или ПЦР), старому позитивному тесту или украинской справке о вакцинации (китайские вакцины подходят), в Испании дети до 12 лет освобождены от требования сдавать тест.

Люксембург не позволит въезд по справке о вакцинации, но будет принимать тесты. То же самое касается и Португалии.

Однако Исландия, когда откроется для украинских туристов, будет пускать только вакцинированных (подходят все вакцины) или тех, кто уже переболел.

Напомним, 15 июля ЕС включил Украину в "белый" список стран, гражданам которых разрешается въезд в страны Евросоюза.

После этого несколько стран - членов ЕС ослабили ограничения для украинцев.Пока таких стран шесть из 28 государств Европейского союза. О появлении каждой новой страны в списке сообщает МИД Украины.

"Страна" разбирались, на каких условиях можно въехать туда, где выполнили рекомендации Совета Европы и сняли ограничения на въезд граждан Украины.