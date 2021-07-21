Гюндузу Мамедову закрыли доступ к гостайне. Фото: Flickr

Служба безопасности Украины отказала в доступе к государственной тайне заместителю генерального прокурора Украины Гюндузу Мамедову, в отношении которого открыто уголовное дело по факту служебного подлога.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора.

В Офисе объяснили, что в соответствии с частью первой статьи 27 Закона "О государственной тайне" доступ к государственной тайне предоставляется дееспособным гражданам Украины, которым предоставлен допуск к государственной тайне и которые нуждаются в нем по условиям своей служебной, производственной, научной или научно-исследовательской деятельности или учебы.

Однако,  в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере охраны государственной тайны доступ работнику, которому отказано в предоставлении допуска к государственной тайне, прекращается.

"С учетом приведенного, после получения Офисом генерального прокурора сообщения о принятии Службой безопасности Украины решения об отказе в предоставлении допуска к государственной тайне заместителю генерального прокурора Мамедову Офисом генерального прокурора издан приказ о прекращении ему доступа к государственной тайне", - сказано в ответе. 

Мамедову отменили доступ к гостайне

Мамедову отменили доступ к гостайне

Напомним,  Венедиктова забрала руководство "департаментом войны" у Мамедова в июне этого года. При этом заявленная причина такого отъема полномочий указана как "с целью обеспечения надлежащей организации работы Офиса генерального прокурора".

Также "Страна" разбиралась, почему Мамедову грозит увольнение.

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