Советник Госдепа США Дерек Шолле, который входил в команду Обамы - Байдена и близок к нынешнему госсекретарю Тони Блинкену, прибывший в Украину, подтвердил подготовку соглашения по "Северному потоку-2" между США и Германией.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", опубликованному в среду, 21 июля.

"Как вы слышали, президент Байден заявил на прошлой неделе, что он обсуждал "Северный поток-2" с канцлером Меркель, и он поручил своей команде, а немцы – своей, обсудить дальнейшие практические шаги по "СП-2". Мы и далее выступаем против "Северного потока-2", но к сожалению, с нашей точки зрения, труба на сегодня закончена на 98%. Она была закончена на 90%, когда президент Байден занял свою должность в январе", - заявил он.

По его словам, США и Германия вместе с коллегами в Киеве работают над тем, чтобы избежать "наихудшего варианта": когда труба будет закончена и начнет работать, а "Украина не получит ничего".

Кроме того, он заверил, что администрация Джо Байдена остается абсолютно преданной украинскому суверенитету, территориальной целостности, независимости, что лежит в основе подхода США к Украине в целом и "Северному потоку-2" в частности.

"Я нахожусь тут, чтобы продолжать консультации с украинскими коллегами о наших дальнейших шагах. И мы с большим нетерпением ждем продолжения наших разговоров уже во время визита президента Зеленского в Вашингтон, который, надеюсь, состоится очень скоро", - сказал Шолле.

На вопрос, какие конкретно шаги будут сделаны для гарантии безопасности Украине, если Россия предпримет какие-то агрессивные меры, советник сказал:

"Вы это увидите. Будет четкое заявление США и Германии, что Россия не может превращать свои энергоресурсы в оружие. И что если она будет это делать, ей придется заплатить реальную цену. Канцлер Меркель дала четко понять, когда она стояла рядом с Байденом (на брифинге, – Ред.) в Вашингтоне, что Украина должна оставаться страной-транзитером газа, и это приоритет для всех нас. Мы будем искать путь, как это обеспечить",

Также он заявил, что США и Германия объявят о соглашении по "СП-2" "очень скоро" и страны уже близки к завершению.

"Конечно, я хотел бы, чтобы "СП-2" не был столь близок к завершению строительства, как он есть, но у нас все равно есть рычаг давления на Россию. Мы работаем над тем, чтобы Украина оставалась транзитной страной и в отдаленном будущем, не только в ближайшие год-два, а намного дольше, как и над помощью Украине в развитии зеленой энергетики", - подытожил советник.

Напомним, на прошлой неделе во время встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать свои разногласия по поводу трубопровода.

Затем глава Украины Владимир Зеленский упрекнул Байдена и Меркель в отсутствии конкретных шагов против "Северного потока - 2".

Позже в СМИ появилась информация, что в ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, разрешающей их давние разногласия по поводу российского газопровода "Северный поток - 2". При этом соглашение будет касаться кроме прочего обеспечения энергобезопасности Украины.

Тем временем, как писала "Страна", по вопросу "Северного потока-2" в Украину прилетел близкий к Байдену и Блинкену советник.