Флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских Игр в Токио, которая состоится 23 июля, будет нести сразу два украинских спортсмена: Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета на своей странице в Facebook.

В этом году, впервые в истории Олимпиады, страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину. Это связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Кроме того, Игры в Токио станут первыми Играми с равной гендерному признаку, где почти 49% участников соревнований - женщины.

"Эти Игры уже пятые в моей карьере. Если откровенно, то я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытии Олимпиады в Токио среди знаменосцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне приятно быть в их рядах", - сказала Костевич.

Елена Костевич - Олимпийская чемпионка (2004), двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр (2012) по пулевой стрельбе, заслуженная мастер спорта Украины. Ей 36 лет.

"Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Имею положительное отношение к тому, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией", - сказа Никишин.

Богдан Никишин - чемпион мира (2015), многократный призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию на шпагах, призёр чемпионатов мира и Европы. Ему 41 год.

Напомним, женская сборная США по спортивной гимнастике отказалась жить в Олимпийской деревне. Такое решение приняли для уменьшения риска заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что МОК впервые в истории изменил олимпийский девиз, к нему добавилось одно слово.