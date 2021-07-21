Советник Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Дерек Шолле, который прибыл с визитом в Киев, заявил, что участие США в "нормандском формате" - это не то, что поможет решить проблему на востоке Украины.

Об этом советник сказал в интервью для "РБК-Украина" в среду, 21 июля.

"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, - это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема - это Россия, Россия - это агрессор, тот, кто создает проблемы", - заявил Шолле.

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо переписать Минские соглашения и привлечь к переговорам в "нормандском формате" США.

При этом пресс-секретарь администрации президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что о взаимодействии США в переговорах нужно говорить с американским Государственным департаментом.

Также сообщалось, что в СМИ появилась информация о том, что США потребовали от Киева прекратить критику "Северного потока-2". При этом в Госдепе уверяют, что США не требовали от Украины отказаться от критики соглашения по газопроводу. В Офисе президента также опровергли эту информацию, назвав ее "новостями из фэнтэзийного мира".

Ранее мы писали, что США и ФРГ намерены объявить о соглашении по "Северному потоку-2" сегодня, 21 июля. На данный момент неизвестно, объявят ли страны о значительных государственных инвестициях или же будут стремиться привлечь частные инвестиции в Украину.



