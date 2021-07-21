Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором он попросил главу государства "не терять веру в Европу". В ответ ребенок получил от российского лидера книги и фото с автографом.

Об этом сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел в Facebook.

В своем письме мальчик заявил, что в Европе много людей, "которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней".

Маттиас пишет, что его мама родом из Словакии, он интересуется Россией и начал учить русский язык. В письме также говорится, что Европа и Россия - соседи и должны "взаимодействовать гораздо крепче".

"Благодарим автора за интересное и весьма примечательное письмо. Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса", - прокомментировали послание в МИД.

По просьбе ребенка ему направили фото президента России с личным автографом, а также несколько книг о России и Москве, которые "помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык".

Напомним, в декабре 2020 года семилетний школьник из Киргизии Рустам Ташматов, который написал Путину письмо с просьбой исполнить в Новый год его мечту (мальчик хотел стать акционером "Газпрома" или "Роснефти" и попробовать тульский пряник), получил презенты из Кремля. Акции руководство государства решило ребенку не дарить.

Ранее мы писали о том, как Путин успокоил расплакавшегося от волнения мальчика, который выступал на видеоконференции конкурса "Большая перемена".