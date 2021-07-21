Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что "гибридная война", которую ведет Европа против Минска, РФ и Китая, может привести к третьей мировой войне.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне", - сказал Лукашенко.

По его словам, под европейцами он подразумевает исключительно "безумных политиков" стран, а не их народы. По мнению Лукашенко, причиной подобных действий Европы является то, что он ине самостоятельны в свой политике и находятся в колониальной зависимости от США.



"Отношения США и стран Западной Европы - это отношения метрополии и колонии", - сказал Лукашенко.

В качестве примера белорусский президент привел недавний инцидент со слежкой АНБ США за европейскими лидерами в 2012-2014 при участии Дании.

Напомним, ранее МИД Беларуси заявил, что Запад хочет сделать из республики "более горячую точку", чем Украина.

Тем временем российская техника и военные вошли на территорию Беларуси для проведения совместных учений.