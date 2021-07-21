Предварительной причиной аварии на "Ровноазоте", которая произошла 20 июля, назвали коррозию участка трубопровода. На заводе уже несколько десятилетий не проводили капитальный ремонт с заменой трубопровода.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

Министр написал, что предварительная причина аварии - коррозия трубопровода, но окончательный вывод о причинах чрезвычайного происшествия сделает специальная комиссия, которая на данный момент работает на предприятии.

"Пострадавших от загрязнения территории, по сообщению медиков, пока нет. Но мы будем продолжать изучать ситуацию, о возможных последствиях этих выбросов для здоровья жителей города Ровно и Ровенской области", - написал Монастырский.

Полиция внесла сведения по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или цехах в Единый реестр досудебных расследований Украины, расследование будет контролировать главный следователь управления Нацполиции.

"С целью предупреждения и недопущения таких аварий в будущем, поручил Председателю Государственной Службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину проведение до конца этого года внеплановых проверок всех 170 химически опасных объектов первой и второй степени с практической отработкой действий персонала и аварийно-спасательных служб по реагированию на такие аварии. Но важно, чтобы такие проверки не создавали дополнительных сложностей для работы украинскому бизнесу.", - добавил глава МВД.

Напомним, "Ровноазот" находится в селе Караевичи (15 км от Ровно). Взрыв на предприятии привел к появления ярко-оранжевого облака дыма.

Также сообщалось, что из-за аварии в Ровно могут пойти кислотные дожди.