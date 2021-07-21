Заместитель главы администрации президента России и переговорщик от Кремля по Донбассу Дмитрий Козак считает вступление в НАТО и ЕС исключительным суверенным правом Украины

Об этом Козак заявил в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ.

"В какие альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", - заявил Дмитрий Козак в интервью французскому журналу



При этом он усомнился в том, что Украина "присоединится в обозримом будущем" к альянсу и европейскому сообществу. И добавил, что Россия может в этих условиях "разъяснить последствия" подобного шага для политических и экономических отношений с РФ, чтобы выбор Киева "был осознанным".

Напомним, Козак также заявил французским журналистам, что подходы Зеленского на переговорах по Донбассу хуже, чем при Порошенко

Кроме того, главы администрации президента России заявлял, что число ставших россиянами граждан Украины в течение 2016-2020 года приблизилось к миллиону