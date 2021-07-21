Комитет всемирного наследия принял решение исключить Ливерпуль из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Это связано с проектом строительства Liverpool Waters, реализация которого приводит к необратимой утрате характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

Решение было принято в ходе 44-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в Фучжоу. Объект "Ливерпуль – город мореходов и торговцев" (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) был внесен в Список всемирного наследия в 2004 году. В 2012 году объект включили Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, - из-за опасений в связи с проектом "Liverpool Waters".

"С тех пор осуществление этого проекта, наряду с другими разработками, продолжилось как на территории объекта, так и в его буферной зоне. Комитет считает, что эти сооружения наносят ущерб подлинности и целостности объекта. Шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля были внесены в Список в качестве свидетельства развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX вв. Этот объект также демонстрирует новаторские разработки в области технологий портового хозяйства, систем транспорта и управления портом", - рассказали в ЮНЕСКО.

Liverpool Waters - стройпроект, который повлечет за собой значительное изменение центра города. Инициатива предусматривает возведение ряда высотных зданий.

Это третий случай исключения объекта из Списка всемирного наследия с момента принятия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в 1972 году. В 2007 году из него вычеркнули резерват аравийского орикса в Омане (в связи с продолжающейся охотой на белого орикса и сокращением заповедных территорий), в 2009 году - Дрезденскую долину Эльбы в Германии (в связи со строительством автомобильного моста в охранной зоне культурного ландшафта).

Напомним, в прошлом году министр культуры Украины Ткаченко анонсировал, что объекты из Чернобыльской зоны внесут в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали о том, что из-за мощного ливня обрушилась часть Южной крепостной стены Дербентской крепости, которая находится республике а Дагестан, в России. Она входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.