Сенатор Республиканской партии США Тед Круз заявил, что предполагаемая сделка по российскому газопроводу "Северный поток-2" между Берлином и Вашингтоном станет геополитической катастрофой для Соединенных Штатов и полной победой для России.

Об этом политик написал на своем персональном сайте.

"Если отчеты и детали сделки (по "Северному потоку-2" - Ред.) верны, это станет геополитической победой для Путина (Владимира, президента РФ - Ред.) на несколько поколений вперед и катастрофой для Соединенных Штатов и наших союзников", - написал он.

По мнению сенатора, американский лидер Джо Байден бросил вызов законам США и "полностью сдался" президенту России.

"Спустя десятилетия российские диктаторы все еще будут пожинать миллиарды от подарка Байдена, и Европа по-прежнему будет подвергаться российскому энергетическому шантажу. Мы всегда знали, что Байден в постели с Путиным, а теперь они обнимаются", - подытожил сенатор.

Напомним, Тед Круз и ранее выражал свое недовольство по поводу российского газпровода и позиции администрации Джо Байдена по отношению к проекту. Из-за его возражений в Сенате США приостановили процедуру утверждения кандидатов на важные дипломатические должности в Госдепе.

Двумя днями ранее западные СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин близки к заключению сделки по "Северному потоку-2". По данным "Reuters", одним из ключевых моментов соглашения будет увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку энергетической трансформации, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины.

Кроме того, Соглашение будет предусматривать, что ФРГ обязуется использовать свои рычаги давления, чтобы добиться продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет. Нынешнее соглашение истекает в 2024 году.