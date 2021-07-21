В июне зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова составила 83,4 тыс. гривен, а его заместители получили - до 172,6 тыс.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на ответ аппарата СНБО.

Как сообщается, Данилову начислили 83 413 гривен и после налогов и сборов он получил 67 148 гривен.

При этом только один его заместитель получил зарплату в июне, которая была значительно ниже. Руслан Демченко заработал 75 626 гривен и ему выдали 60 879 гривен.

У одного из заместителей секретаря СНБО зарплата была незначительно выше, чем у Данилова. Сергею Демедюку начислили 89 653 гривны и выплатили 72 171 гривну.

Остальные заместители Данилова в прошлом месяце заработали значительно больше своего начальника. Алексей Соловьев заработал 168 854 гривны и получил на руки 135 928 гривен, более 100 тыс. из которых – отпускные и материальная помощь на оздоровление.

Выше всех среди руководства была зарплата у Михаила Коваля – 172 623 гривны начисленных средств, включая более 85 тыс. матпомощи на оздоровление, и 170 034 гривны – выплаченных.

Напомним, ранее мы писали, что глава НАПК Новиков за июнь получил зарплату более 250 тысяч гривен. Это в 42 раза больше минималки.

Также сообщалось, что и.о. главы КСУ Головатый за июнь получил почти 350 тысяч зарплаты.