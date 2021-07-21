Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал "Стране" требование США от Киева не критиковать готовящееся соглашение Америки и Германии по "Северному потоку-2".

Подоляк назвал это «новостями из фэнтезийного мира».

"Это просто нонсенс. Политика - это не фэнтезийный мир, где могут быть прямолинейно высказаны ультимативные требования или чрезвычайные запреты. Реальная политика - это множество различных действий, консультаций, взаимодействий. Украина не отказывается и не откажется от принципиальной позиции по "Северному потоку – 2", как не сделают этого и другие государства, которым прямо или косвенно угрожает данный проект", — заявил Подоляк.

Также он сказал, что советник Госдепа США Дерек Чолле уже опроверг эту информацию.

"Поэтому мы не допускаем какой-либо остановки нашей политической, дипломатической, юридической и информационной работы, направленной блокировку реализации этого проекта. Тем более уже есть комментарий советника Госдепа США Дерека Чолле, который опроверг публикацию издания Politico о якобы просьбе остановить критику либо отказаться от имеющейся позиции. Как и ранее, мы настаиваем на максимально чётких и содержательных гарантиях того, что РФ не будет использовать газ как политическое оружие и что проект "Северного потока – 2" не будет реализован в том безусловно конфликтом виде, как на этом настаивает рассчитывают в руководстве России", — отметил Подоляк.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что позиция Киева, который выступает резко против газопровода, привела к тому, что в администрации президента США призвали власти Украины воздержаться от комментариев и не заявлять публично о своей позиции по данному вопросу.

Позже в Госдепе эту информацию опровергли.

Также мы писали, что США и ФРГ намерены объявить о соглашении по "Северному потоку-2" в ближайшие дни.