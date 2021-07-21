Кабмин по случаю празднования 30-летния Независимости Украины снял многие действующие лимиты для органов власти, которые касаются граничных сумм, которые они могут выделить на приобретения авто, мебели, оборудования, техники.

Соответствующее постановление правительство приняло в среду, 21 июля.

На время подготовки к торжествам ко Дню Независимости для органов власти снимаются многие действующие лимиты: речь о граничных суммах на приобретение легковых авто, мебели, другого оборудования, компьютеров, мобильных телефонов.

Также снимаются лимиты по легковым авто, которые обслуживают государственные органы.

"Безлимит" чиновникам дали на на месяц - с 1 августа по 31 августа 2021 года. Как указано в пояснительной записке, это позволит Управлению госохраны обеспечить авто глав иностранных государств, правительств, министров, руководителей международных организаций, которые прибудут в Украину на торжества. Также указано, что Управление госохраны будет брать такие авто в аренду, но без ограничений их стоимости и количества.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что еще обсуждалось на заседании правительства 21 июля: пятый этап вакцинации, пенсионные доплаты с 1 июля, сокращение госчиновников.

Также мы сообщали, что к 30-й годовщине Независимости Украины Кабмин выделил 5,4 миллиарда гривен, которые пойдут не только на праздничные торжества, но и на различные масштабные инфраструктурные проекты.