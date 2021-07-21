Кремль осведомлен о том, что Берлин и Вашингтон пришли к соглашению по российскому газопроводу "Северный поток-2", однако информацией касательно деталей договоренностей руководство РФ не располагает.

Об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы знаем, что тема "Северного потока - 2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем, о том, что было достигнуто определенное понимание <...>, а в остальном деталями мы пока не располагаем", - прокомментировал Песков.

Напомним, после того как Вашингтон и Берлин провели напряженные переговоры по "Северному потоку-2", они готовятся обнародовать свое совместное заявление по этой проблеме. СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что позиция Киева, который выступает резко против газопровода, привела к тому, что в администрации президента США призвали власти Украины воздержаться от комментариев и не заявлять публично о своей позиции по данному вопросу.

Позже в Госдепе эту информацию опровергли.

Также мы писали, что США и ФРГ намерены объявить о соглашении по "Северному потоку-2" сегодня, 21 июля.