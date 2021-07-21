Кабинет Министров согласовал проект соглашения с правительством Венгрии о взаимном признании дипломов и научных степеней.

Такое решение украинское правительство поддержало на заседании, в среду, 21 июля.

Таким образом, украинские свидетельства об окончании 9 классов приравниваются к венгерским свидетельствам об окончании первичного образования за 8 классов и позволяют продолжать учебу на следующем уровне.

Документы о среднем образовании, полученные в нашей стране, позволят учиться дальше в профессиональных училищах (ПТУ) и вузах Венгрии. Таким образом, дипломы ПТУ позволяют учиться дальше в вузах.

"Взаимному признанию подлежат также степени бакалавров, магистров, докторов философии, докторов наук. При этом признание дипломов и научных степеней не освобождает от обязанности выполнять требования законодательства государств по поступлению, продолжению учебы или занятию профессиональной деятельностью", - говорится в тексте соглашения.

Ранее мы рассказывали, что в 2021 году выпускники украинских вузов уже не будут получать "красные дипломы". С начала этого года Министерство образования отменило выдачу так называемых дипломов с отличием. Таким образом Минобразования пытается приблизить украинский диплом к европейскому образцу.

Между тем, в Украине началась вступительная кампания в вузы. "Страна" рассказывала, как подать документы и рассчитать конкурсный балл.