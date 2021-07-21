В среду, 21 июля, в Украине начался пятый этап вакцинации во время которого прививку от коронавируса могут получить все желающие от 18 лет и старше. Подростки от 12 до 16 лет, по рекомендации врача, тоже смогут вакцинироваться от коронавируса препаратом Pfizer.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Украина 24/7".

Однако вакцинироваться от коронавируса несовершеннолетним детям позволят только в таких случаях:

• Дети с онкопатологиями, независимо от того, переболели они коронавирусом или нет.

• Если ребенок по состоянию здоровья относится к группам риска и инфицирования коронавируса может нести для нее серьезные угрозы.

• Дети с серьезными хроническими патологиями.

• Если ребенок едет за границу на учебу, соревнования, конкурсы, и такие путешествия предусматривают вакцинацию.

Возможность прививок от коронавируса для здоровых детей от 12 лет и старше рассмотрят только тогда, когда будут достигнуты высокие уровни охвата полной вакцинации среди взрослого населения и приоритетных групп.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгал анонсировал прибытие в Украину 13 миллионов вакцин от коронавируса до конца лета. На сегодняшний день вУкраине доступны 4 вакцины: Comirnaty / Pfizer-BioNTech, CoronaVac / Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna.

Также сообщалось, что украинские военные не имеют права отказаться от вакцинации, потому что этого требует устав.