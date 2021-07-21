Украинские абитуриенты по состоянию на 21 июля создали 190777 электронных кабинетов в единой базе и подали 886164 электронных заявлений на поступление в университеты страны.

Об этом сообщили в Министерстве образования в среду, 21 июля.

Как рассказали в ведомстве, в этом году было создано на 3% больше электронных кабинетов и подано на 18% больше электронных заявлений, чем за тот же период 2020 года. В министерстве пояснили, что в 2021 году количество выпускников школ больше на 4,8% чем в прошлом году.

Будущие бакалавры на основе полного общего среднего образования выбрали такие специальности:

Филология - 59202

Право - 58824

Менеджмент - 49929

Компьютерные науки - 47172

Среднее образование - 34 993

Журналистика - 34726

Инженерия программного обеспечения - 33 676

Психология - 31362

Маркетинг - 28847

Экономика - 28128

Самые популярные университеты среди абитуриентов-2021:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 38878

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36 039

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 33038

Национальный авиационный университет - 27779

Национальный университет "Львовская политехника" - 27 696

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 24927

Киевский национальный торгово-экономический университет - 24103

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический

университет имени Вадима Гетьмана" - 18994

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 15 377

Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14445

В то же время на основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра создано 40329 электронных кабинетов и поданы 78588 заявлений.

Напомним, ранее сообщалось, что украинских вузов может остаться меньше сотни по требованию Всемирного банка.

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась, почему украинские университеты стали дороже польских.