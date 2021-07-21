Филология, право, менеджмент. В Кабмине назвали самые популярные специальности и ВУЗы среди поступающих
Украинские абитуриенты по состоянию на 21 июля создали 190777 электронных кабинетов в единой базе и подали 886164 электронных заявлений на поступление в университеты страны.
Об этом сообщили в Министерстве образования в среду, 21 июля.
Как рассказали в ведомстве, в этом году было создано на 3% больше электронных кабинетов и подано на 18% больше электронных заявлений, чем за тот же период 2020 года. В министерстве пояснили, что в 2021 году количество выпускников школ больше на 4,8% чем в прошлом году.
Будущие бакалавры на основе полного общего среднего образования выбрали такие специальности:
- Филология - 59202
- Право - 58824
- Менеджмент - 49929
- Компьютерные науки - 47172
- Среднее образование - 34 993
- Журналистика - 34726
- Инженерия программного обеспечения - 33 676
- Психология - 31362
- Маркетинг - 28847
- Экономика - 28128
Самые популярные университеты среди абитуриентов-2021:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 38878
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36 039
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 33038
- Национальный авиационный университет - 27779
- Национальный университет "Львовская политехника" - 27 696
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 24927
- Киевский национальный торгово-экономический университет - 24103
- Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический
- университет имени Вадима Гетьмана" - 18994
- Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 15 377
- Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14445
В то же время на основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра создано 40329 электронных кабинетов и поданы 78588 заявлений.
Напомним, ранее сообщалось, что украинских вузов может остаться меньше сотни по требованию Всемирного банка.
Кроме того, "Страна" подробно разбиралась, почему украинские университеты стали дороже польских.