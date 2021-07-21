Называны специальности и вузы, которые выбирают украинские студенты. Фото: Pixabay

Украинские абитуриенты по состоянию на 21 июля создали 190777 электронных кабинетов в единой базе и подали 886164 электронных заявлений на поступление в университеты страны

Об этом сообщили в Министерстве образования в среду, 21 июля.

Как рассказали в ведомстве, в этом году было создано на 3% больше электронных кабинетов и подано на 18% больше электронных заявлений, чем за тот же период 2020 года. В министерстве пояснили, что в 2021 году количество выпускников школ больше на 4,8% чем в прошлом году.

Будущие бакалавры на основе полного общего среднего образования выбрали такие специальности:

  • Филология - 59202
  • Право - 58824
  • Менеджмент - 49929
  • Компьютерные науки - 47172
  • Среднее образование - 34 993
  • Журналистика - 34726
  • Инженерия программного обеспечения - 33 676
  • Психология - 31362
  • Маркетинг - 28847
  • Экономика - 28128

Самые популярные университеты среди абитуриентов-2021:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 38878
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36 039
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 33038
  • Национальный авиационный университет - 27779
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 27 696
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 24927
  • Киевский национальный торгово-экономический университет - 24103
  • Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический
  • университет имени Вадима Гетьмана" - 18994
  • Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 15 377
  • Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14445

В то же время на основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра создано 40329 электронных кабинетов и поданы 78588 заявлений.

Инфографика МОН

Напомним, ранее сообщалось, что украинских вузов может остаться меньше сотни по требованию Всемирного банка.

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась, почему украинские университеты стали дороже польских.

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