В среду, 21 июля, Кабинет министров Украины во время заседания уволил с Ярового Сергея Анатольевича с должности первого заместителя Министра внутренних дел. Он был замом экс-главы МВД Арсена Авакова более 7 лет.

Кроме того, правительство приняло решение уволить:

Ковальчук Татьяну Ивановну с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;

Миронюка Александра Юрьевича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Старобинского Игоря Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Халимон Игоря Сергеевича с должности заместителя Министра обороны Украины.

Кабинет министров согласовал:

увольнение Клименчукова Олега Владимировича с должности председателя Сватовского районной государственной администрации Луганской области,

назначение Лисоты Андрея Андреевича заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации,

назначение Липовенко Евгения Петровича заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

Правительство временно возложило исполнение обязанностей:

Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины на Рубанку Владимира Николаевича,

Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Кузьменкова Алексея Александровича.

Кабмин назначил:

Кандратива Виталия Зиновьевича победителем конкурса на должность главы Государственной службы морского и речного транспорта,

Мирошниченко Анатолия Николаевича победителем конкурса на должность первого заместителя председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Напомним, Рада назначила Дениса Монастырского новым главой МВД Украины.

Также сообщалось, что в июне Кабмин назначил шесть новых замминистров и уволил замглавы космического агентства.