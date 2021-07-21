Кабмин на заседании согласовал ряд кадровых решений. Фото: facebook.com/KabminUA

В среду, 21 июля, Кабинет министров Украины во время заседания уволил с Ярового Сергея Анатольевича с должности первого заместителя Министра внутренних дел. Он был замом экс-главы МВД Арсена Авакова более 7 лет.

Кроме того, правительство приняло решение уволить:

  • Ковальчук Татьяну Ивановну с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;
  • Миронюка Александра Юрьевича с должности заместителя Министра обороны Украины;
  • Старобинского Игоря Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;
  • Халимон Игоря Сергеевича с должности заместителя Министра обороны Украины.

Кабинет министров согласовал:

  • увольнение Клименчукова Олега Владимировича с должности председателя Сватовского районной государственной администрации Луганской области,
  • назначение Лисоты Андрея Андреевича заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации,
  • назначение Липовенко Евгения Петровича заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

Правительство временно возложило исполнение обязанностей:

  • Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины на Рубанку Владимира Николаевича,
  • Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Кузьменкова Алексея Александровича.

Кабмин назначил:

  • Кандратива Виталия Зиновьевича  победителем конкурса на должность главы Государственной службы морского и речного транспорта,
  • Мирошниченко Анатолия Николаевича  победителем конкурса на должность первого заместителя председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Напомним, Рада назначила Дениса Монастырского новым главой МВД Украины.

Также сообщалось, что в июне Кабмин назначил шесть новых замминистров и уволил замглавы космического агентства.

 

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