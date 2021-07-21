Кабмин назначил главу Госслужбы морского и речного транспорта и уволил "вечного" первого зама Авакова
В среду, 21 июля, Кабинет министров Украины во время заседания уволил с Ярового Сергея Анатольевича с должности первого заместителя Министра внутренних дел. Он был замом экс-главы МВД Арсена Авакова более 7 лет.
Кроме того, правительство приняло решение уволить:
- Ковальчук Татьяну Ивановну с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;
- Миронюка Александра Юрьевича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Старобинского Игоря Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Халимон Игоря Сергеевича с должности заместителя Министра обороны Украины.
Кабинет министров согласовал:
- увольнение Клименчукова Олега Владимировича с должности председателя Сватовского районной государственной администрации Луганской области,
- назначение Лисоты Андрея Андреевича заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации,
- назначение Липовенко Евгения Петровича заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации.
Правительство временно возложило исполнение обязанностей:
- Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины на Рубанку Владимира Николаевича,
- Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Кузьменкова Алексея Александровича.
Кабмин назначил:
- Кандратива Виталия Зиновьевича победителем конкурса на должность главы Государственной службы морского и речного транспорта,
- Мирошниченко Анатолия Николаевича победителем конкурса на должность первого заместителя председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Напомним, Рада назначила Дениса Монастырского новым главой МВД Украины.
Также сообщалось, что в июне Кабмин назначил шесть новых замминистров и уволил замглавы космического агентства.