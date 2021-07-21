Советник Государственного департамента США Дерек Чолле, который сегодня приехал в Украину, заверил, что информация СМИ о том, что администрация США якобы призвали Украину воздержаться от критики соглашения между Штатами и Германией по "Северному потоку-2", не соответствует действительности.

Об этом он заявил в интервью "Радио свобода" во время своего визита в Киев в среду, 21 июля.

"Нет. Украина - демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности", - заявил Чолле.

Советник Госдепа добавил, что не может комментировать, что именно предусматривает соглашение между США и ФРГ по российскому трубопроводу.

"Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", - сказал он.

Напомним, после того как Вашингтон и Берлин провели напряженные переговоры по "Северному потоку-2", они готовятся обнародовать свое совместное заявление по этой проблеме. СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что позиция Киева, который выступает резко против газопровода, привела к тому, что в администрации президента США призвали власти Украины воздержаться от комментариев и не заявлять публично о своей позиции по данному вопросу.

Также мы писали, что США и ФРГ намерены объявить о соглашении по "Северному потоку-2" сегодня, 21 июля.