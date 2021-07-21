В Новомиргороде, что в Кировоградской области, на минувших выходных на центральной площади города проходили соревнования по стритболу (уличному баскетболу). Одна из команд, которые участвовали в состязаниях, называлась "Гитлеровцы". Таким образом дети хотели произвести впечатление.

Об этом сообщил мэр Новомиргорода на своей странице в Facebook.

Соревнования прошли, в воскресенье, 18 июля, в рамках празднования Дня города.

"Во время празднования Дня города Горняков 18.07.2021 на игру в стритбол одна из команд зарегистрировала название "Гитлеровцы". Организаторы, представленные сотрудниками Новомиргородской городского совета, оперативно среагировали на факт нарушения законодательства (ст. 436-1 УК Украины)", - написал он.

При этом, добавил мэр, с участниками команды была проведена разъяснительная работа, после чего команда сменила название и продолжила участие в соревнованиях.

Кроме того, на площадь также вызвали сотрудников полиции.

"При рассмотрении ситуации выяснилось, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, и дети не увидели в названии "Гитлеровцы" ничего неприличного, а хотели "произвести впечатление", - добавил градоначальник.

Также он рассказал, что в связи с этим инцидентом, Новомиргород городской совет запланировал образовательные мероприятия для детей, "чтобы напомнить причины, по которым в Украине запрещена нацистская символика". Представители власти официально обратятся в киберполицию по пропаганде нацизма в играх, доступных детям.

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