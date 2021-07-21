Кабмин 21 июля начался с темы вакцинации. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал старт пятого этапа вакцинации с сегодняшнего дня. Теперь все категории населения, вне зависимости от возраста и профессии, могут получить вакцину. Для этого нужно обратиться в центр вакцинации или прививочный пункт. Для ускорения процедуры лучше иметь уже подписанную декларацию с семейным врачем, - сказал Шмыгаль. То есть, в теории можно прийти на прививку и без декларации и ее подпишут на месте, что ранее не разрешалось.

Всего Украина имеет договоренности о поставках до конца лета 13 млн доз вакцин, то есть, дозы есть.

Разбирались, что еще принял Кабмин 21 июля.

Пенсии для ГБР

Кабмин согласовал законопроект о пенсионном обеспечении работников Государственного бюро расследования.

Как указано в пояснительной записке, служащие ГБР уже пользуются социальными гарантиями, которые прописаны в законе о Нацполиции.

Что же касается пенсии, то для урегулирования этого вопроса необходимо внести изменения в законы о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, об обязательном пенсионном страховании, сбор и учет ЕСВ. Ни в одном из них упоминаний о работниках ГБР на сегодняшний момент нет.

Согласно новому законопроекту, на пенсионеров из Госбюро расследования будут распространяться те же нормы, что и на экс-силовиков на заслуженном отдыхе. Пенсии для ГБР будут считать по тем же принципам, что и бывшим военным, полицейским, работникам СБУ и пр. То есть, будут учитывать звание, выслугулет. начислять коэффициенты за "опасность" работы и пр.

Лазейка по алиментам

Министр МВД Денис Монастырский подал на Кабмин проект на достаточно громкую тему - об изменениях при начислении алиментов.

Собственно, в действующее законодательство предлагается внести всего пару правок. Они касаются перечня доходов, с которых начисляются алименты.

В новом постановлении Кабмина предлагается не принимать во внимание при взимании алиментов одноразовую денежную помощь при увольнении с военной службы и службы в Нацполиции, а также других видов денежных выплат, не имеющих постоянного характера.

Таким образом, из-под алиментов выводятся сразу несколько видов доходов военных и полицейских.

Участники боевых действий без жилья

Участникам боевых действий, которые сейчас имеют право на получение бесплатного жилья или компенсаций за него от местных властей, хотят "прикрутить" выплаты.

Кабмин принял постановление, согласно которому местные комиссии, принимающие решения о назначении компенсаций, получают дополнительные полномочия.

В частности, они могут пересматривать уже принятые решения о выделении компенсаций, если обнаружатся "новые обстоятельства". Таковыми могут стать, к примеру, изменения в имущественном положении семьи, потеря статуса члена семьи погибшего или лица с инвалидностью и т.д. То есть, если семья вдруг разбогатеет или с участника военных действий снимут инвалидность денег на жилье могут и не дать. В проекте указано, что комиссии смогут принимать решения об отказе в выплате денежной компенсации.

Основаниями для отказа также могут стать, к примеру, покупка участником боевых действий жилья за свой счет, подписание инвестиционного договора (на новостройку), снятие с квартирного учета и пр.

"Такой подход обеспечит реализацию принципа социальной справедливости относительно тех лиц, которые действительно нуждаются в жилье", - говорится в пояснительной записке.

Льготы для силовиков

Еще одно постановление, которое Кабмин хотел принять на заседании 21 июля - о льготах для отдельных категорий граждан с учетом среднемесячного дохода семьи.

Речь идет льготах, которые сегодня получают чернобыльцы, участники военных действий, «дети войны» и др. В новом проекте список претендентов на выплаты предлагается существенно расширить. В него хотят включить также ветеранов военной службы МВД, Нацполиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, Госслужбы спецсвязи и других силовых структур.

Льготы касаются проезда в общественном транспорте, уплаты за коммуналку и пр.

В последний момент документ сняли на доработку. То есть, он может появиться в порядке дня Кабмина к ближайшим заседаниям.

Пенсионные доплаты

Украинским пенсионерам, которые получают мизерные пенсии, будут доплачивать. Кабмин принял постановление о старте таких доплат, причем, задним числом - с 1 июля.

То есть, уже за этот месяц пенсионеры получат деньги.

Доплаты положены не всем, а только тем, кто сейчас получает менее 2,2 тысяч гривен в месяц, а также имеет инвалидность. Таковых, по подсчетам Минсоцполитики, в Украине 30 тысяч человек.

Доплачивать будут сумму, которой не хватает до 2,2 тысяч. То есть, к примеру, если пенсионер получает 1,7 тысячи гривен, ему доплатят 500 гривен, если 2 тысячи - то только 200 гривен.

Как подсчитали в Минсоцполитики, большинство пенсионеров, которые претендуют на новые доплаты, получают порядка 1,8 тысяч гривен в месяц, то есть, им добавят приблизительно по 400 гривен. При этом на эти доплаты дополнительно понадобится на июль- декабрь 2021 года больше 73,8 млн гривен.

Социальный эксперимент 2.0

С подачи Минсоцполитики Кабмин внес изменения в порядок проведения пилотного проекта по социальным услугам в регионах.

Напомним: последний стартовал в марта прошлого года, и предусматривал, что финансирование на развитие сектора соцуслуг получат регионы, отвечающие ряду критериев, в частности, имеющие определенный штат соцработников, инфраструктуру и пр.

Но заявки подало всего 6 территориальных общин, да и то, из-за несоответствия требованиям им отказали.

Оказалось, что критерии отбора слишком жесткие. К примеру, нужно обеспечить штат соцработников не менее одного специалиста на 4 тысячи населения, обеспечить целый список услуг и пр.

Поэтому критерии Пилотного проекта решили смягчить. К примеру, участникам разрешили привлекать к предоставлению социальных услуг частников и комунальщиков, сняли норму по штату соцработников, также в перечень соцуслуг, которые будет оплачивать государство, добавили стационарный уход, которого ранее не было.

Центры индустрии 4.0

В Украине появятся Центры индустрии 4.0. Постановление на эту тему принял Кабмин. Такие центры будут создаваться на базе вузов, научных учреждений, индустриальных парков. Их цель - разработка и внедрение перспективных технологий, подготовка специалистов, формирования связей между предприятиями- разработчиками технологий, производством, вузами, научными учреждениями, органами власти.

Как указано в пояснительной записке, создание таких центров должно повысить конкурентоспособность украинских производителей. По данным Госстата, доля предприятий, которые относятся к высокотехнологическому сектору перерабатывающей промышленности в общей структуре добавленной стоимости по затратам производства сократилась с 1,9% в 2016 году до 1,2% в 2019 году.

Для предприятий химпрома, производителей электрического оборудования, машин этот показатель составил в 2019 году 3,8%.

При этом в Украине активно развивается сектор IT, который в 2020 году только по экспорту услуг вышел на планку в 5 миллиардов долларов.

В этом сегменте работает 4 тысячи профильных компаний, из которых 1,6 тысяч - по разработке ПО. В секторе IT занято около 200 тысяч человек. То есть, есть все, чтобы "прокачать" реальный сектор. Но не хватает "смычки" высоких технологий и производства. Что и должны будут решить новые Центры индустрии 4.0.

Но непонятно на какие деньги будут создаваться такие Центры. В дополнительных материалах к проекту указано, что его реализация не требует дополнительного финансирования из государственного и местных бюджетов.

Как сказано в замечаниях Минфина, проект подали без дополнительных финансово-экономических расчетов, "что не позволяет провести расчеты по влиянию на доходную и расходную части государственного бюджета".

Нового заповедника не будет

Государственного историко-архитектурного заповедника "Державотворцы Северщины", который планировалось создать в Сумской области, не будет.

Кабмин отменил свое постановление от 2019 года на эту тему.

Для создания заповедника в ведение Минкульта должны были передать ряд объектов, которые находятся в ведении Минюста (село Гамалеевка, территория Шосткинской исправительной колонии №66) и Укроборонпрома (имущество находится на балансе казенного предприятия "Зирка" в Шостке)

Причем, часть объектов, в частности, казарма Шосткинского порохового завода, постовые вышки завода "Зирка" и др, не могут быть переданы Минкульту, так как они находятся под долговыми ограничениями еще с 2018 года. Следовательно постановление Кабмина о создании исторического заповедника просто невозможно реализовать, - говорится в пояснительной записке.

Шахтерские зарплаты

На погашение долгов по шахтерским зарплатам направят часть средств, предусмотренных у госбюджете на реструктуризацию угольной отрасли.

Соответствующее решение принял Кабмин.

Постановление принято по итогам совещания, проведенного правительством 30 июня этого года.

Документ вносит поправку в пункт 12 Порядка использования средств, предусмотренных на реструктуризацию угольной отрасли. Ее суть в следующем: в случае наличия задолженности по зарплатам бюджетные средства перечисляются при условии, что предприятие направит на оплату труда не менее 80% средств, полученных от реализации угольной продукции и других поступлений. Также указано, что средства не могут тратиться на модернизацию, против чего уже выступили профсоюзы, отмечая, что речь идет о безопасности труда, по которой и так есть вопросы.

Напомним: на реструктуризацию угольной отрасли в госбюджете на этот год заложено порядка 3,13 млрд гривен. И, в соответствие с Бюджетной декларацией на 2022-2024 годы, в последующем ежегодно планируется выделять практически такие же суммы.

При этом, по данным Минэнерго, за 5 месяцев этого года задолженность по зарплатам перед шахтерами составляет 574 млн гривен.

Импортные лекарства проверят

В Украине усилят контроль за качеством импортных лекарств. Соответствующее постановление принял Кабмин.

В частности, будут более тщательно проводить лабораторный контроль образцов.

В случае с препаратами из ЕС, Великобритании, Австралии, Японии, Израиля и других стран с жестким фармацевтических законодательством, будет проводиться визуальных контроль, но, если возникнут вопросы, препараты также станут направлять на лабораторных анализ.

Также появилась новая норма, согласно которой транспортировку образцов в лаборатории должны будут обеспечивать субъекты хозяйствования. Еще одно нововведение - перевод сертификатов качества на украинский язык.

Как указано в пояснительной записке, ранее строгий лабораторный контроль не распространялся на продукцию производителей из стран -членов PIS/C (международная система сотрудничества фармацевтических инспекций). Но на момент принятия этой нормы в 2012 году членами этой организации были исключительно страны с жестким фармрегулированием (ЕС, Япония, Австралия и другие). Теперь же в этом списке 52 страны, в том числе, из Африки, Азии. Причем, перечень желающих присоединиться к системе постоянно растет (пре-заявки подали, к примеру, Бангладеш, Пакистан, РФ и др).

При этом есть сомнения в качестве препаратов. Так, есть данные, что нарушается температурный режим ввоза отдельных партий, сроки хранения и др. Поэтому контроль за импортном решили ужесточить.

"Безлимит" для чиновников

К празднованию 30-летия независимости Украины Кабмин принял интересное постановление.

Фактически на время подготовки к торжествам снимаются многие действующие лимиты для органов власти.

К примеру, по граничным суммам на приобретение легковых авто, мебели, другого оборудования, компьютеров, мобильных телефонов.

Также снимаются лимиты по легковым авто, которые обслуживают государственные органы.

"Безлимит" чиновникам дали на на месяц - с 1 августа по 31 августа 2021 года. Как указано в пояснительной записке, это позволит Управлению госохраны обеспечить авто глав иностранных государств, правительств, министров, руководителей международных организаций, которые прибудут в Украину на торжества. Также указано, что Управление госохраны будет брать такие авто в аренду, но без ограничений их стоимости и количества.

Венгрия признает украинские дипломы

Венгрия будет признавать украинские документы об образовании и научные степени.

Кабмин согласовал проект Соглашения с правительством Венгрии о взаимном признании дипломов.

Так, украинские свидетельства об окончании 9 классов приравниваются к венгерским свидетельствам об окончании первичного образования за 8 классов и позволяют продолжать учебу на следующем уровне.

Документы о среднем образовании, полученные в Украине, позволят учиться дальше в ПТУ и вузах Венгрии. Соотвественно, дипломы ПТУ позволяют учиться дальше в вузах. Взаимному признанию подлежат также степени бакалавров, магистров, докторов философии, докторов наук. При этом признание дипломов и научных степеней не освобождает от обязанности выполнять требования законодательства государств по поступлению, продолжению учебы или занятию профессиональной деятельностью, - говорится в тексте соглашения.

Сокращение чиновников и рост зарплат

Кабмин согласовал Стратегию реформы госуправления до 2025 года. Документ весьма обширный, он прописывает, как должны меняться органы государственной власти.

Указано, что приоритетом является развитие сферы административных услуг, для этого планируется развивать сеть ЦНАПов и увеличивать список услуг, которые они будут предоставлять. Одно из направлений - цифровизация. Если сейчас предоставляется 120 цифровых услуг, то в 2022 году их будет 130, а к 2025 году - 350. В том числе, пенсионных админуслуг будет предоставляться 50% вместо нынешних 3%, а социальных - 90% вместо 50%.

Но по итогу за админуслуги, которые сейчас обходятся гражданам бесплатно, могут стать платными. В стратегии указано, что Кабмину будет подана методика расчета стоимости административных услуг и платы за них.

Отдельный пункт стратегии - госслужащие. Указано, что будет повышаться их социальная защита и материальное обеспечение госслужащих. По зарплатам указано, что они станут более прозрачными и предсказуемыми (снизится вариативная часть, которая зависит от решения руководства, скажем, премии). Но есть и плохая новость - госчиновником будут сокращать. В стратегии указано,что «затраты на проведение реформы могут покрываться путем оптимизации численности работников органов исполнительной власти и ликвидации вакантных должностей.

Требования к чиновникам будут расти. В частности, по такому критерию как "добропорядочность". Госчиновникам также придется больше учиться, а конкуренция за чиновничьи места, как прогнозируется, будет расти. Если сейчас на должности госслужбы в среднем претендует 3 кандидата, то к 2025 году их будет 15. Более подробно со Стратегией можно ознакомится здесь.

Почти 2 миллиарда на соцэкономразвитие

На соцэкономразвитие добавили денег. Кабмин согласовал выделение дополнительных почти полмиллиарда гривен на различные проекты, которые реализуются в регионах. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, речь идет, в том числе, о проектах, получивших поддержку президента.

Деньги на соцэконом возьмут из других бюджетных статей. В частности, 450 млн - из статьи "Обслуживание государственного долга". Таким образом, между местными бюджетами распределили почти 1,9 млрд гривен. Деньги пойдут на проекты по строительству, реконструкции, оборудованию больниц, школ, лабораторий и другую социальную инфраструктуру.