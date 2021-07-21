В Украину должны прибыть еще 13 миллионов доз вакцины от коронавируса, препараты ожидаются к концу лета. Киев договорился о соответствующих поставках.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства в среду, 20 июля.

"Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих", - сказал глава правительства.

Кроме того, Шмыгаль призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса и напомнил о начале пятой волны вакцинации и о том, что на данный момент в Украине доступны четыре вида вакцин (Comirnaty / Pfizer-BioNTech, CoronaVac / Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna - Ред.), "каждая из которых предотвращает тяжелое течение болезни".

Напомним, в Украине открывается пятый этап вакцинации населения от коронавируса, это означает, что с 21 июля сделать прививку может каждый желающий. Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

При этом приложение "Дия" отменила все очереди на вакцинацию и убрала эту функцию. Теперь все желающие могут записаться на прививку по телефону или онлайн.

Что изменится в Украине на пятом этапе вакцинации от коронавируса подробно писала "Страна".