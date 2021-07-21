Норма об обязательном дублировании фильмов на украинский язык с 16 июля в корне поменяла привычные вечера украинцев.

Теперь вместо того, чтобы расслабиться под очередную серию "Сватов" нужно изрядно потрудиться, успевая переводить с украинского редкоупотребимые слова, такие как "скигля" или "маруда", попутно сверив услышанное с субтитрами. А заодно - испытав когнитивный диссонанс от невозможности распознать голоса любимых актеров на экране.

Дубляж русскоязычных фильмов и сериалов поменял привычную картинку не только для зрителя. Закон заставил телерадиокомпании раскошелиться на украинскую озвучку.

И не факт, что бóльшая часть украинцев останется благодарна правительству за кардинальные изменения. Часть аудитории отправится искать фильмы на русском языке в интернете. А телеканалы останутся ни с чем, потеряв остатки аудитории.

Проанализировали, как украинский дубляж сериалов уже поменял привычную жизнь украинцев и почему вызвал волну негодования среди зрителей.

Как ввели обязательный дубляж фильмов и сериалов

С 16 июля в Украине вступила в силу новая норма закона об украинизации, которая предусматривает обязательное дублирование фильмов на украинский язык. В частности, в ст. 23 закона подробно описаны все новшества.

Если коротко, то:

- Все фильмы, произведенные в Украине, должны при демонстрации озвучиваться на украинском языке. Это предполагает украинский звуковой дубляж или озвучку, наложенную поверх оригинала, а не субтитры, которыми разрешалось снабжать кинопродукты ранее. Исключения делаются для коренных народов - крымских татар, караимов и крымчаков: кино на их языках украинскому дубляжу не подлежит.

- На другом языке может прозвучать не больше 10% фильма, которую также нужно подписывать украинскими субтитрами.

- Для телевидения станет обязательным дубляж любых фильмов на русском или иностранном языках, а также советских киношедевров. С учетом этого украинского зрителя ожидают совершенно новые "Операция Ы" или "В бой идут одни старики".

Наибольшее сопротивление норма об обязательном дубляже на украинском языке вызвала в телевизионной отрасли, поскольку переозвучка фильмов или длинных сериалов требует миллионных затрат. Не говоря о том, что украинизация советской классики сделает ее бессмысленной для зрителей (все они при желании могут найти фильм в интернете на русском языке). Это может существенно снизить и без того плавно сокращающуюся телевизионную аудиторию в Украине.

Фильмы на русском языке останутся только в онлайн-кинотеатрах. Иностранные же могут содержать аудиодорожки, выполненные на других языках (по умолчанию будет включаться украинский звук).

В обычных кинотеатрах объем иностранных фильмов на языке оригинала не может превышать 10% от всех сеансов за месяц. То есть только каждый 10-й фильм будет русскоязычным - и то, он должен быть произведен в РФ.

Другими словами, в Украине производство русскоязычного кино для внутренней аудитории теряет смысл - только на экспорт в соседние страны. То есть у украинского производителя кино отбирают отечественную долю русскоязычного потребительского рынка. А у украинских телеканалов - значительную часть русскоязычной аудитории.

Штраф за "Гостью из будущего"

Несмотря на вступившие нормы, многие телеканалы продолжили показ фильмов на русском. На нарушителей пожаловался в Facebook уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.

В секретариате мовного омбудсмена 16-17 июля провели мониторинг работы 28 телерадиоорганизаций.

По итогам выяснилось, что "Интер", "Украина", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1" показывали фильмы на русском.

На телеканале "Интер" зафиксировано 6 нарушений (д/с "Следствие вели"; т/с "Вещдок". Особый случай"; м/ф "Лиса и заяц"; х/ф "Гостья из будущего"; х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; т/с "Таисия").





"Украина" - 5 нарушений (х/ф "Письмо по ошибке"; т/с "Немая"; х/ф "Незабытая"; т/с "Беглецы"; т/с "Дом Надежды").





"Мега" - 2 нарушения (т/с "Мистическая Украина"; т/с "Секретные территории").





"ICTV" - 2 нарушения (т/с "Тайные двери"; т/с "На троих").





"К1" и "НТН" - по одному нарушению.

На других телеканалах фильмов на русском языке подопечные Креминя не обнаружили. Омбудсмен направил письмо в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания - с просьбой применить к упомянутым каналам санкции.

"Сваты" уже на "мове"

Одним из первых сериалов, который подвергся украинской озвучке стал сериал "Сваты". Это детище студии "Квартал 95", которое показывают на телеканале "1+1" теперь на украинском языке.

"Сваты" можно назвать самым известным комедийным сериалом, главными героями в котором являются 2 семьи: Будько и Ковалёвы. Они кардинально разные: если Будько сельские провинциалы, то Ковалёвы - городская интеллигенция. Судьба сводит их вместе, когда их дети, которые поженились, оставляют им на воспитание свою дочь Женю.

После украинской озвучки юмор сериала стал непонятным. В некоторых моментах реплики актеров больше похожи на шум. Сложно понять смысл шуток даже тем, кто знает и говорит на украинском языке.

Без титров что-либо разобрать было бы еще сложнее. Впрочем, несоответствия озвучке и титрованию встречаются слишком часто. Это отвлекает зрителя от картинки еще больше.

"Найкраща теща - це та, що живе на Сахаліні", - говорит Иван Будько, герой Добронравова. В титрах "Найліпша та теща, що живе на Сахаліні".

"І раз на 10 років приїде" - в титрах - приїжджає.

"Я їй в очі це сказав" (титры - їй в обличчя сказав).

"Тому що ворога краще бити на його власній території" (в титрах - "треба бити").

"Я запарилася. Та це таке. Вам все одно" (титруют - "Та це нічого").

"Чого ти така маруда (мямля), ну, в кого ти така, Ларисо" (в титрах "Чого ти така скигля (плакса)". Оба слова - малоизвестны даже среди тех, кто может разговаривать на украинском языке.

"Не дай Бог, Господи. Вааа" (в титрах - "Не дай Боже, Господи, ааа").

"Сваты" стали пресными, - реакция соцсетей

Те, кто успел посмотреть сериал "Сваты" в украинской озвучке, уже подсчитывают, как дубляж добавил стоимость серии или эпизоду для продакшна.

Вот, что на этот счет думает медиаэксперт и журналист Юрий Молчанов.

"Посмотрел "Сватов" в дубляже. Повеселило.

А теперь по существу. Стоимость на рынке профессионального дубляжа ориентирована на +/- 40 долл./минута. Несложно посчитать, насколько увеличивается стоимость серии или эпизода.

Сколько каналов или продакшн себе это могут позволить? На чьи плечи ложатся расходы? Что говорят исследования Нильсен по поводу языковых предпочтений зрителей?

В общем, поздравляю сервисы ОТТ, iptv, российские спутниковые платформы, он-лайн кинотеатры и прочее цифровое разнообразие. Вам тут зрителей привалили. Умеем", - написал он на своей странице в Facebook.

Зрители также поделились своим мнением в комментариях под сериалом на сайте "1+1". Так, Анна Марченко уверена, что сериал потерял свою аутентичность после перевода на украинский язык, стал пресным и не интересным.

"Единственный сериал, ради которого я включала телевизор. Мои знакомые, давно смотрят российские каналы через смарт тв. Мало того, что вообще нечего смотреть на украинских каналах, так вы еще и умудрились единственный сериал, ради которого ранее объединялась вся страна...так испохабить. Зачем его переводить? Он потерял свою аутентичность! Стал пресный и неинтересный!", - написала зрительница.

Многие также отметили, что перевод ужасный, из-за него потерялся колорит сериала.

"Я балдею с перевода на украинский "Великолепный век", но "Сваты" - это ужас, пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех", - написала еще одна поклонница.

Зрители ужасаются тому, что из-за украинского дубляжа актеры лишились своих голосов и эмоций.

"Это просто какой-то ужас, а не перевод. Так испоганить хороший сериал. Вы еще переведите "Бриллиантовую руку" на украинский язык. Ужас!!"", - пишут зрители и добавляют, что вечер после этого становится испорченным.

В общедоступной группе "Сваты" в Facebook тоже нарастает недовольство. Зрители собираются протестовать против украинской озвучки.

"Может, дай Бог, услышат нас, всех, кто любит сериал Сваты, и станет как прежде, на русском языке. Верните назад, дайте наслаждаться сериалом, любимыми актёрами... Фильм можно смотреть миллион раз. Отдых души...", - написала Светлана Андрощук.

Лилия Литвиненко вспомнила, как сериал запрещали при Порошенко и недоумевает, как при Зеленском "Сваты" пустили на украинском языке.



"Я при Порошенко злилась что убрали сериал, потом прям духом воспряла и тут на тебе... украинский, да ещё такими голосами, интересно Зеленский знает о том что люди не хотят украинских голосов???? Кто может выйти на его сайт? Давайте требовать", - предложила зрительница.