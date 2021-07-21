Кадр из сериала
Кадр из сериала "Сваты". Фото: kino-teatr.ru

Норма об обязательном дублировании фильмов на украинский язык с 16 июля в корне поменяла привычные вечера украинцев.

Теперь вместо того, чтобы расслабиться под очередную серию "Сватов" нужно изрядно потрудиться, успевая переводить с украинского редкоупотребимые слова, такие как "скигля" или "маруда", попутно сверив услышанное с субтитрами. А заодно - испытав когнитивный диссонанс от невозможности распознать голоса любимых актеров на экране. 

Дубляж русскоязычных фильмов и сериалов поменял привычную картинку не только для зрителя. Закон заставил телерадиокомпании раскошелиться на украинскую озвучку.

И не факт, что бóльшая часть украинцев останется благодарна правительству за кардинальные изменения. Часть аудитории отправится искать фильмы на русском языке в интернете. А телеканалы останутся ни с чем, потеряв остатки аудитории. 

Проанализировали, как украинский дубляж сериалов уже поменял привычную жизнь украинцев и почему вызвал волну негодования среди зрителей. 

Как ввели обязательный дубляж фильмов и сериалов

С 16 июля в Украине вступила в силу новая норма закона об украинизации, которая предусматривает обязательное дублирование фильмов на украинский язык. В частности, в ст. 23 закона подробно описаны все новшества.

Если коротко, то:

- Все фильмы, произведенные в Украине, должны при демонстрации озвучиваться на украинском языке. Это предполагает украинский звуковой дубляж или озвучку, наложенную поверх оригинала, а не субтитры, которыми разрешалось снабжать кинопродукты ранее. Исключения делаются для коренных народов - крымских татар, караимов и крымчаков: кино на их языках украинскому дубляжу не подлежит. 

- На другом языке может прозвучать не больше 10% фильма, которую также нужно подписывать украинскими субтитрами. 

- Для телевидения станет обязательным дубляж любых фильмов на русском или иностранном языках, а также советских киношедевров. С учетом этого украинского зрителя ожидают совершенно новые "Операция Ы" или "В бой идут одни старики". 

Наибольшее сопротивление норма об обязательном дубляже на украинском языке вызвала в телевизионной отрасли, поскольку переозвучка фильмов или длинных сериалов требует миллионных затрат. Не говоря о том, что украинизация советской классики сделает ее бессмысленной для зрителей (все они при желании могут найти фильм в интернете на русском языке). Это может существенно снизить и без того плавно сокращающуюся телевизионную аудиторию в Украине.

Фильмы на русском языке останутся только в онлайн-кинотеатрах. Иностранные же могут содержать аудиодорожки, выполненные на других языках (по умолчанию будет включаться украинский звук).

В обычных кинотеатрах объем иностранных фильмов на языке оригинала не может превышать 10% от всех сеансов за месяц. То есть только каждый 10-й фильм будет русскоязычным - и то, он должен быть произведен в РФ.

Другими словами, в Украине производство русскоязычного кино для внутренней аудитории теряет смысл - только на экспорт в соседние страны. То есть у украинского производителя кино отбирают отечественную долю русскоязычного потребительского рынка. А у украинских телеканалов - значительную часть русскоязычной аудитории.

Штраф за "Гостью из будущего"

Несмотря на вступившие нормы, многие телеканалы продолжили показ фильмов на русском. На нарушителей пожаловался в Facebook уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.

В секретариате мовного омбудсмена 16-17 июля провели мониторинг работы 28 телерадиоорганизаций.

По итогам выяснилось, что "Интер", "Украина", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1" показывали фильмы на русском. 

  • На телеканале "Интер" зафиксировано 6 нарушений (д/с "Следствие вели"; т/с "Вещдок". Особый случай"; м/ф "Лиса и заяц"; х/ф "Гостья из будущего"; х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; т/с "Таисия").

  • "Украина" - 5 нарушений (х/ф "Письмо по ошибке"; т/с "Немая"; х/ф "Незабытая"; т/с "Беглецы"; т/с "Дом Надежды").

  • "Мега" - 2 нарушения (т/с "Мистическая Украина"; т/с "Секретные территории").

  • "ICTV" - 2 нарушения (т/с "Тайные двери"; т/с "На троих").

  • "К1" и "НТН" - по одному нарушению.

На других телеканалах фильмов на русском языке подопечные Креминя не обнаружили. Омбудсмен направил письмо в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания - с просьбой применить к упомянутым каналам санкции. 

Скриншот из Фейсбука Тараса Креминя

"Сваты" уже на "мове"

Одним из первых сериалов, который подвергся украинской озвучке стал сериал "Сваты". Это детище студии "Квартал 95", которое показывают на телеканале "1+1" теперь на украинском языке. 

"Сваты" можно назвать самым известным комедийным сериалом, главными героями в котором являются 2 семьи: Будько и Ковалёвы. Они кардинально разные: если Будько сельские провинциалы, то Ковалёвы - городская интеллигенция. Судьба сводит их вместе, когда их дети, которые поженились, оставляют им на воспитание свою дочь Женю. 

После украинской озвучки юмор сериала стал непонятным. В некоторых моментах реплики актеров больше похожи на шум. Сложно понять смысл шуток даже тем, кто знает и говорит на украинском языке. 

Без титров что-либо разобрать было бы еще сложнее. Впрочем, несоответствия озвучке и титрованию встречаются слишком часто. Это отвлекает зрителя от картинки еще больше. 

"Найкраща теща - це та, що живе на Сахаліні", - говорит Иван Будько, герой Добронравова. В титрах "Найліпша та теща, що живе на Сахаліні". 

"І раз на 10 років приїде" - в титрах - приїжджає.

"Я їй в очі це сказав" (титры - їй в обличчя сказав).

"Тому що ворога краще бити на його власній території" (в титрах - "треба бити").

"Я запарилася. Та це таке. Вам все одно" (титруют - "Та це нічого").

"Чого ти така маруда (мямля), ну, в кого ти така, Ларисо" (в титрах "Чого ти така скигля (плакса)". Оба слова - малоизвестны даже среди тех, кто может разговаривать на украинском языке. 

"Не дай Бог, Господи. Вааа" (в титрах - "Не дай Боже, Господи, ааа").

"Сваты" стали пресными, - реакция соцсетей

Те, кто успел посмотреть сериал "Сваты" в украинской озвучке, уже подсчитывают, как дубляж добавил стоимость серии или эпизоду для продакшна.

Вот, что на этот счет думает медиаэксперт и журналист Юрий Молчанов. 

"Посмотрел "Сватов" в дубляже. Повеселило.

А теперь по существу. Стоимость на рынке профессионального дубляжа ориентирована на +/- 40 долл./минута. Несложно посчитать, насколько увеличивается стоимость серии или эпизода.

Сколько каналов или продакшн себе это могут позволить? На чьи плечи ложатся расходы? Что говорят исследования Нильсен по поводу языковых предпочтений зрителей?

В общем, поздравляю сервисы ОТТ, iptv, российские спутниковые платформы, он-лайн кинотеатры и прочее цифровое разнообразие. Вам тут зрителей привалили. Умеем", - написал он на своей странице в Facebook.

Зрители также поделились своим мнением в комментариях под сериалом на сайте "1+1". Так, Анна Марченко уверена, что сериал потерял свою аутентичность после перевода на украинский язык, стал пресным и не интересным.

"Единственный сериал, ради которого я включала телевизор. Мои знакомые, давно смотрят российские каналы через смарт тв. Мало того, что вообще нечего смотреть на украинских каналах, так вы еще и умудрились единственный сериал, ради которого ранее объединялась вся страна...так испохабить. Зачем его переводить? Он потерял свою аутентичность! Стал пресный и неинтересный!", - написала зрительница.

Многие также отметили, что перевод ужасный, из-за него потерялся колорит сериала.

"Я балдею с перевода на украинский "Великолепный век", но "Сваты" - это ужас, пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех", - написала еще одна поклонница.

Зрители ужасаются тому, что из-за украинского дубляжа актеры лишились своих голосов и эмоций. 

"Это просто какой-то ужас, а не перевод. Так испоганить хороший сериал. Вы еще переведите "Бриллиантовую руку" на украинский язык. Ужас!!"", - пишут зрители и добавляют, что вечер после этого становится испорченным. 

В общедоступной группе "Сваты" в Facebook тоже нарастает недовольство. Зрители собираются протестовать против украинской озвучки.  

"Может, дай Бог, услышат нас, всех, кто любит сериал Сваты, и станет как прежде, на русском языке. Верните назад, дайте наслаждаться сериалом, любимыми актёрами... Фильм можно смотреть миллион раз. Отдых души...", - написала Светлана Андрощук. 

Лилия Литвиненко вспомнила, как сериал запрещали при Порошенко и недоумевает, как при Зеленском "Сваты" пустили на украинском языке.

"Я при Порошенко злилась что убрали сериал, потом прям духом воспряла и тут на тебе... украинский, да ещё такими голосами, интересно Зеленский знает о том что люди не хотят украинских голосов???? Кто может выйти на его сайт? Давайте требовать", - предложила зрительница.

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