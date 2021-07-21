Вокруг вакцинации от коронавируса в украинских войсках начинаются скандалы.

По словам военных, во всех армейских подразделениях вакцинация проводится в принудительном порядке.

При этом, как мы уже писали, командование ссылается на требование устава.

Статья 243 устава внутренней службы ВСУ определяет, что прививки для военных обязательны. В ней говорится, что плановые предохранительные прививки проводятся в соответствии с календарем вакцинации, а прививки по эпидемическим показаниям (к которым относится пандемия COVID-19) проводятся по приказу старшего командира (начальника).

"Всем военнослужащим проводятся предохранительные прививки против основных инфекционных болезней. Прививки могут быть плановыми и проводиться по эпидемическим показаниям. Плановые предохранительные прививки всему личному составу воинской части проводятся в соответствии с календарем прививок, а прививки по эпидемическим показаниям - по приказу старшего командира (начальника). От проведения прививок военнослужащие освобождаются только по заключению врача", - сказано в уставе.

Но многие военные сейчас пытаются уклониться от вакцинации. И командование прибегает к различным "стимулирующим" мероприятиям.

"Без прививок невозможно уйти в отпуск. Угрожают остановить все выплаты. Еще угрожают проблемами по службе, вплоть до увольнения" - утверждает старший сержант В.

Подтверждение того, что командиры действуют в четком соответствии с требованиями Главнокомандующего, содержится в инструкциях, распространенных в ВСУ. В них содержится указание, что все подразделения к 24 июля 2021 года должны выйти на показатель 72% вакцинации личного состава.

Инструкции, распространенные в ВСУ. Фото: телеграм-канал "Начштабу"

Чтобы достичь этого показателя, командирам частей предлагается составить списки военнослужащих, которые не захотели вакцинироваться. И затем направить их на военно-медицинскую комиссию для проверки годности к службе. Что породило слухи о грядущих увольнениях.

Но, судя по всему, создание таких списков пока носит устрашающе-демонстрационный характер.

Дело в том, что кадровый голод в украинских войсках не позволит увольнять военных из-за нежелания делать прививку.

Но зато появились и лазейки для коррупции.

"Возник новый вид поборов – не хочешь прививаться, плати. От одной до двух тысяч гривен. И к тебе придираться не будут, зарплату и подъемные выплатят вовремя, вовремя уйдешь в отпуск. Но спустя время "за прививку" придется снова вносить денег кадровикам – ты все равно уже попал в список не привитых, и с тебя уже не слезут", - признался старший лейтенант К.

Интересно, что одним из видов наказания для нежелающих прививаться, стал отказ в отправке в зону ООС на Донбасс.

"Командир части заявил, что в ООС поедут исключительно только привитые. У нас половина не хочет прививаться. Одни из-за боязни последствий, другие уже переболели и считают, что им это уже не нужно. Отказ в отправке на ротацию в ООС это удар по карману, поэтому все задумались, скорее всего, это переломит ситуацию. Немногие готовы отказаться от солидной доплаты за ООС", - признался капитан М.

Напомним, в апреле этого года мы сообщали о том, как высшее руководство ВСУ сообщило всем солдатам, что при отказе от вакцинации, они должны написать соответствующий рапорт. В тексте рапорта указано, что в случае добровольного отказа от вакцинации, военнослужащий не поучит одноразовую материальную помощь в случаи смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности.