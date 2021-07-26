"Советский Союз каждое лето возрождается в Анталии", – еще лет 10 назад любили шутить турки, наблюдая за тем, как смешиваются в едином курортном потоке и россияне, и украинцы, и жители других стран СНГ.

Но с тех пор произошли значительные перемены. Сначала Крым, затем война на Донбассе и прочие события резко испортили отношения между Россией и Украиной. Но на одни и те же курорты граждане наших государств ездить не перестали. Был короткий перерыв, когда Россия запретила своим гражданам летать в Турцию из-за ситуации с коронавирусом, но с конца июня полета возобновили.

И в турецких отелях вновь отдыхают вместе и украинцы, и россияне. В этом году, по данным туроператоров, в Турции отдохнет около полутора миллиона граждан Украины и втрое больше граждан РФ.

Как им вместе отдыхается - выясняла "Страна".

"Люди просто уже перегорели"

Опрошенные нами туроператоры и работники отелей в Турции говорят, что если в начале конфликта между россиянами и украинцами нередко случались драки (например, массовое побоище в Кемере летом 2014 года) или просто жесткий прессинг друг друга, то сейчас ситуация гораздо спокойнее.

"Такое впечатление, что люди просто перегорели, – сказала "Стране" уроженка Запорожья Наталья, работник одного из отелей в Анталии. – Несколько лет назад и драки были, и просто ругань. Сейчас же как-то все тихо. Я заметила, что люди, узнав, что один из Украины, а другой из России, предпочитают просто не говорить о политике, а общаются на отстраненные темы, чтоб не портить друг другу настроения. А бывают и братания. Чаще всего общий язык с россиянами находят украинцы из Харькова или Одессы".

"Если конфликты и происходят, то между подвыпившими туристами, и их быстро разнимают. Но, во-первых, такое случается крайне редко, а во-вторых, подраться могут и украинцы между собой, не обязательно украинцы с россиянами", – говорит нам Максим Кравченко, аниматор одного из отелей в поселке Гейнюк под Анталией.

Депутат от партии ОПЗЖ Илья Кива, который сейчас отдыхает в Турции, рассказал "Стране", что в его отеле украинцев и россиян - почти по 50% от всех отдыхающих. Есть ещё немного белорусов и туристы из стран Прибалтики. И все между собой прекрасно ладят.

"Я не видел ни одного случая агрессии между русскими и украинцами, ничего подобного я не замечал. Все пропитано сожалением, в воздухе витали вопросы "Что же с нами произошло?", "Почему так случилось?". Я занимался боксом, а тренером был парень из Белорусии, а вместе со мной боксом занимался парень из России. Мы много общались, и четко для себя понимали: все, что с нами произошло, вся, та ненависть и агрессия - искусственно вскормленная теми, кто в тот момент дорвался к власти и выполнял поставленную Западом задачу по разжиганию ненависти между нашими народами", - рассказывает Кива.

Недовольных соседством друг с другом россиян и украинцев, судя по отзывам, меньшинство.

Работница ресепшн одного из турецких отелей Ольга Мальская была свидетельницей конфликта украинцев и русских. Впрочем, по ее словам, такое случается редко.

"У нас принято записываться на ужин А ля карт дважды в неделю в порядке живой очереди – на выбор есть итальянский и рыбный рестораны, количество столиков ограничено. В тот день собралось много людей, и между туристом из Новосибирска и гостем откуда-то из Западной Украины завязалась перепалка из-за места в очереди: каждый хотел попасть в самый популярный рыбный ресторан и доказывал, что пришел раньше. Тут же вспомнили про Крым. Чуть не дошло до драки, пришлось вмешаться охране. Но это исключение. В основном все тихо, никто не ссорится", – говорит Мальская.

"Питерец угостил мороженым, москвичи учили программированию"

Тем временем многие не только общаются, но и начинают дружить, обмениваются контактами.

"У нас отдых прошел спокойно, мирно. Я приехал с семьей - женой и двумя детьми, мы держались особняком. В том же отеле отдыхали россияне - как семейные, так и просто парочки, и одиночные туристы. Никто никому не мешал. И даже общались с россиянами. Не могу сказать, что мы чувствовали какую-то враждебность с их стороны. Нормально они к нам относились, как и мы к ним. Нужно всегда оставаться людьми, тем более это отдых, нужно расслабляться, а не "воевать". Один российский турист даже угостил дочку мороженым - как раз закончилось ее любимое манговое, а у него было несколько порций. Разговорились, оказалось, мужчина из Петербурга, у него своя компания по производству изделий из металла. На отдых прилетел с невестой. Про политику вообще не вспоминали - в основном обсуждали цены, ковид, планы на путешествия. Обменялись контактами в соцсетях и сейчас переписываемся, он даже в гости зовет, а мы - его. Так что все в первую очередь от людей зависит", - рассказал нам Игорь Крупка, предприниматель из Волыни, который в начале июля отдыхал в окрестностях анталийского Кемера.

"Туристы в основном прекрасно общаются, делятся контактами. Это говорит о том, что простые люди далеки от той вражды, которую пытаются нам навязать политики. Такое впечатление, что они живут в каком-то параллельном мире. Мы, например, повстречали москвичей-айтишников, которые по вечерам объясняли моему 15-летнему сыну, который интересуется компьютерными науками, как работает программирование, и обещали и дальше помогать по интернету. Еще с одной парой из Самары мы в карты резались, ездили вместе на шопинг, травили анекдоты. На самом деле, это правда, что нас намного больше связывает, чем разъединяет. На одном языке говорим, любим те же советские фильмы, слушаем те же песни. Кто бы что ни говорил, а мы и правда братья. Не представляю, о чем бы мы говорили, например, с англичанами или французами. Они-то и отдыхают не в тех отелях, да и общего у нас мало", - делится нами киевский предприниматель Руслан Шолубка.

Вячеслав Мукан, менеджер сети супермаркетов из Киева, также рассказал "Стране", как обзавелся друзьями из России на отдыхе в Турции.

"Познакомился и подружился с парнями из России (они были из разных городов - Москва, Питер, Нижний Новгород). С некоторыми мы вместе ходили в тренажерку при отеле, они тоже за здоровый образ жизни. И вот поверьте - ни разу мы не говорили ни о политике, ни о том, "чей Крым", никто никому ничего не доказывал. Это все бред, и от других отдыхающих чего-то подобного не слышал. Обсуждали все что угодно - красивых девушек, новинки техники, музыку, кино. Но ни разу не было ни неприязни, ни какой-то неловкости. Общались по-дружески, обменялись "Инстаграмами", все отлично было", - делится с нами Мукан.

Похожие впечатления - у одесситки Ирины Ведерниковой.

"Мы с подругой отдыхали в отеле в Белеке, там в основном были россияне и где-то треть - украинцы, белорусы и еще часть из стран Прибалтики. Никаких конфликтов, ссор и тому подобного не было, наоборот, все очень весело проводили время. Кажется, этот ковид всех так утомил, что уже не до политических споров. Люди хотят просто отдыхать и наслаждаться жизнью. У нас появилось много знакомых из России, наших ровесников. Это отличные ребята, с чувством юмором, всесторонне развитые. О чем мы только не говорили! Кому-то выгодно, чтобы наши народы ссорились, это все искусственно подогревается. Когда мы уже уезжали, выпили шампанского за дружбу, и даже плакали, расставаясь", - говорит Ведерникова.

Туристы из Западной Украины ищут отели "без русских"

Сотрудники отелей отмечают, что бывают случаи (правда, тоже нечастые), когда украинцы при бронировании или заселении интересуются, есть ли в отеле русские. А вот россияне такие вопросы редко задают.

"Пара откуда-то из Западной Украины с порога первый вопрос задала - есть ли "москали" в отеле. И когда услышали, что больше половины гостей - граждане России, недовольно скривили лица. И даже думали уехать в другой отель (говорили, что в турагенстве их якобы уверяли, что россияне не будет). Но когда узнали, что в других гостиницах тоже много туристов из России, с недовольным видом все же заселились. Кстати, например, европейцы и сами турки часто не различают туристов из Украины и России, для них это все "русские". На что некоторые украинцы очень обижаются, а россияне - нет", - рассказала нам сотрудница ресепшн одного из отелей Анталии, уроженка Казахстана Алия.

К слову, на форумах в соцсетях некоторые украинцы тоже интересуются отелями, где "нет русских" (среди россиян редко встретишь вопросы об отелях "без украинцев").

Кроме того, украинцы, которые настроены против России, обижают, что турки не особо различают украинцев и россиян. Более того, предпочитают российских туристов, потому что те тратят больше денег. Кто-то даже возмущенно запостил фото того, как в Анталии в конце июня торжественно встречали первых российских отдыхающих, постелив для них красную дорожку.

"Есть турки, которые знают нашу проблему и поддерживают Украину, но очень многие поддерживают Россию. Наверное, подавляющая часть не различает украинцев и россиян", - пишет Вячеслав Демченко.

"В этом году были в Кемере в отеле. 90% отдыхающих - россияне. Персонал на 30% казахи, таджики, русские. Некоторые барменши даже турецкого не знают. Только русский", - сетует Татьяна Лафчи из Киева, нынче живущая в Стамбуле.

Караоке-баттлы

По наблюдениям отдыхающих и сотрудников отелей, с которыми мы пообщались, чаще с россиянами ладят жители Киева и юго-востока Украины, туристы из Западной Украины в основном "держат нейтралитет", но иногда вступают и в конфликты.

"Слышал, как пара из Франковска "докапывалась" к русским, почему те не поехали в Крым. Он же "ваш", мол. "Ну ясно, там сервиса ноль, а цены - космос. Еще ж и потоп". Россияне их просто игнорировали. Знаете, от некоторых наших прямо чувствуется ненависть. Есть, конечно, и те, кто напивается и песни орут, и хамят персоналу, но такие персонажи встречаются во всех нациях. Кстати, в отеле в основном - шансон и российская попса, что некоторых украинцев очень раздражает. А мне, наоборот, нравится", - рассказал нам киевлянин Владимир Саваневский, который как раз сейчас отдыхает в Белеке.

Кстати, по словам Сергея Фурдака из Харькова, который работает аниматором в турецкой "пятерке", иногда россияне и украинцы ссорятся во время караоке.

"Когда россияне поют что-то патриотическое, вроде "Как упоительны в России вечера", "Выйду в поле с конем" или тем более "Священная война", некоторым украинцам это не нравится. И затягивают что-то родное, например, "Червону руту". А другие, наоборот, поют вместе, особенно популярна Лобода "Твои глаза", – рассказывает аниматор Сергей.

Парень женат на девушке из Питера, она тоже аниматор, познакомились на отдыхе и теперь вместе работают. Сергей жалуется, что негатив все же бывает.

"Бывают редкие случаи, когда наши видят, что я любезно разговариваю с российскими гостями на русском, и перестают со мной общаться. Но, честно говоря, это скорее исключения. В целом атмосфера дружелюбная и туристы друг с другом вполне мило общаются", – говорит Фурдак.