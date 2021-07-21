В Херсоне суд вынес приговор двоим парням, которые в апреле бросили в синагогу коктейль Молотова, "отмечая" таким образом день рождения Адольфа Гитлера. Они получили по 4 года лишения свободы с испытательным сроком на один год, то есть в тюрьму они отправятся, только если в течение года совершат правонарушение.

Об этом сообщает "Информатор".

Молодые люди, по данным следствия, поддерживают нацистскую идеологию. В апреле они попытались поджечь синагогу и сбежали с места преступления. Они готовили новые провокации на 9 мая, но в этот день их задержала полиция.

Дело велось по ч. 2 ст. 194 и ст. 178 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение имущества и распитие алкоголя в общественном месте. Прокуроры Херсонской окружной прокуратуры доказали вину парней. На основе этого суд признал их виновными и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. Это значит, что молодые люди сейчас на свободе, но если в течение года они совершат какое-либо правонарушение, то отправятся в тюрьму.

Напомним, "Страна" писала о том, как в мае в Николаеве вандалы нарисовали свастику возле ворот синагоги.

Также мы сообщали, что в Кременчуге неизвестные стреляли в синагогу.