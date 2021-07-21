В западных областях, где, сегодня, 21 июля, пройдут грозовые дожди, спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках. При этом в горных районах возможны оползни и селевые потоки. В связи с этим в западном регионе объявлен I и II уровни опасности.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Повышение уровней воды ожидается:

Во Львовской области ожидается подъем уровня воды в реках на 0,5 - 1,5 м, в нижних течениях рек Стрвьяж, Свеча - на 1,5 - 2,5 м, местами затопление заводей, с/х угодий (I уровень опасности - желтый); в Стрыйском районе (Свеча - с. Заречное) возможно частичное затопление отдельных объектов приречной инфраструктуры (II уровень опасности - оранжевый);

В пределах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей - на 0,5-1,5 м, местами затопление заводей, с/х угодий (I уровень опасности - желтый).

В пределах Черновицкой области - на 0,5 - 1,5 м, в местах сужения русел рек - на 2,0 - 2,5 м с выходом воды на сниженные участки пойм рек (I уровень опасности - желтый);

В пределах Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек - на 0,5-1,0 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных участков в населенных пунктах, в результате захламления русел малых рек (I уровень опасности - желтый).

В местах, где пройдут сильные осадки, возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней (II уровень опасности - оранжевый).

Также сегодня и завтра, 22 июля, на реке Ворона возле города Тысменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение повышения уровня воды на 0,8 - 1,3 м, возможен выход на пойму (I уровень опасности - желтый).

Напомним, синоптики ранее прогнозировали сильные ливни, грозы и град в Украине на 21 июля. При этом в восточных областях все еще будет сохраняться жаркая погода.

Между тем, 22 июля грозы с ливнями наконец доберутся до восточных регионов, температура воздуха там понизится до комфортных показателей. Похожая ситуация будет наблюдаться также на юго-востоке и в западных областях.

