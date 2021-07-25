Сегодня 15 лунный день, когда Луна находится в "убывающей фазе" в созвездии Водолей и создает достаточно предпосылок для разного рода искушений. В этот период люди руководствуются инстинктами, становятся энергичными или, наоборот, податливыми и ленивыми.

Интересно, что сегодняшний день разделится на спокойный выходной для огненных знаков (Овнов, Львов и Стрельцов) и эмоционально взрывное воскресенье для земных знаков (Тельцов, Дев и Козерогов). Во всяком случае, сегодня эмоции могут легко вас обмануть, поэтому не принимайте подарков от незнакомых и постарайтесь не конфликтовать с окружающими.

Приводим подробный гороскоп на сегодняшний день, 25 июля.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вам желательно провести день спокойно и расслабленно, тщательно обдумывая важные шаги в работе, которые вам придется сделать уже на следующей неделе. Откажитесь вечером от далеких поездок, лягте пораньше спать, чтобы быть во всеоружии с завтрашнего дня.

Телец (21.04 - 21.05)

Сегодня ничего невозможно спланировать и организовать, но это не должно вас раздражать. Не пытайтесь контролировать события своей жизни, получайте удовольствие от процесса. И помните, что бывают такие периоды, когда потеря равновесия от счастья является важной частью равновесия жизни.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Будьте готовы к приятным неожиданностям в течение дня и к тому, что часть обязательств вам придется взвалить на свои плечи. Так или иначе, не горячитесь, если у вас возникнет непонимание с коллегами. Это временные неприятности. Вечер проведите за книгой или просмотром фильма.

Рак (22.06 - 22.07)

День благоприятный для личного развития. У некоторых Раков внезапно могут появиться свежие идеи для развития карьеры и бизнеса. Не откладывайте их в дальний ящик. Сегодня есть время все как следует обдумать.

Лев (23.07 - 23.08)

Постарайтесь воспользоваться советами коллег. Их поддержка и участие в делах сделают день намного спокойнее и принесут вам успех. Победу можно будет отпраздновать сегодня же в уютном кругу близких и верных товарищей.

Дева (24.08 - 23.09)

Ваши планы могут внезапно измениться из-за друзей. Что бы ни произошло, старайтесь контролировать свои эмоции в общении с коллегами и рассчитывать, прежде всего, на себя. Во второй половине дня будут неизбежны недоразумения с родными.

Весы (24.09 - 23.10)

Пришло время позаботиться о своем эмоциональном здоровье. Не оставляйте на потом незавершенные дела по работе. Чем быстрее вы справитесь с поставленной задачей, тем скорее сможете расслабиться и отключить все отвлекающие уведомления на телефоне.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня хороший день, чтобы устроить себе перезагрузку. Никакие проблемы не смогут помешать вам на некоторое время отключиться от забот. Задумайтесь о будущем, визуализируйте свои мечты и ожидайте приятных сюрпризов от любимого человека.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня день будет относительно спокойным, но некоторых острых углов вам не удастся избежать. Во второй половине дня о себе могут напомнить старые друзья. Вам решать, как реагировать на информацию, которую вы узнаете. Постарайтесь пойти на компромисс.

Козерог (22.12 - 20.01)

Воздержитесь от спонтанных покупок. Еще вчера вы могли позволить себе инвестировать в свое развитие достаточно крупную сумму. Но если вовремя не остановиться, вы станете неконтролируемым шопоголиком и можете ощутить на себе последствия этого недуга.

Водолей (21.01 - 20.02)

В сегодняшний выходной день, когда вы могли многое запланировать, вас могут раздражать рабочими задачами. Постарайтесь научиться спокойно отказывать руководству, не вдаваясь в долгие объяснения с извинениями. Проведите выходной с семьей за городом, вдали от суеты и предусмотрительно отключив телефон.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Не принимайте критику в свой адрес слишком близко к сердцу. Сегодня самый благоприятный день, чтобы поставить перед собой цель о баснословном увеличении дохода и уже со следующей недели реализовать ее. Это максимально спутает карты ваших конкурентов и добавит вам рейтинга.

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