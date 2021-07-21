В четверг, 22 июля, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приедет в Украину. В ходе рабочего визита он посетит линию разграничения на Донбассе и проведет переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Темой переговоров глав МИД двух стран станут ситуация безопасности в регионе, политико-дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе, актуальные вопросы отношений Украины и Венгрии, а также взаимодействие с Советом Европы, в Комитете министров которого сейчас председательствует Сийярто.

"По итогам переговоров главы украинской и венгерской дипломатии подпишут двусторонние документы", - заявили в МИД.

Завтра в 10:05 Кулеба и Сийярто проведут совместную пресс-конференцию.

Также министры поедут на линию разграничения на Донбассе, где ознакомятся с усилиями украинских властей по повышению безопасности для людей, проживающих в зоне вооруженного конфликта.

Напомним, в прошлый раз Сийярто приезжал в Киев 27 января. Тогда он вместе со своим коллегой из МИД Украины Дмитрием Кулебой договорился о переговорах по языковой проблеме в контексте действующего закона об образовании.

Ранее в июле этого года министр иностранных дел Венгрии большую часть своего выступления на Конференции реформ в Украине посвятил претензиям Будапешта к Киеву касательно вопроса образовательных и языковых прав венгров в Украине, а также работе сайта "Миротворец".