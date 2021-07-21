В пляжах Азовского моря в курортной Кирилловке в Запорожская области, где продолжается нашествие медуз, туристы укладывают морских существ в "братские могилы". В одну из таких ям провалилась женщина.

Об этом сообщает паблик "Любимая Кирилловка" в Фейсбуке.

Потерпевшая Людмила Новицкая призвала людей не рыть ямы на берегу моря, добавив, что понимает наличие на пляжах проблемы с медузами-корнеротами (вырастает до 60 сантиметров в диаметре. После контакта с животным на теле человека возникают ожоги и болевые ощущения - Ред.).

"Пожалуйста, не устраивайте "братские могилы" и не присыпайте сверху песочком. Вчера взрослый человек провалилась по пояс, а завтра, не дай Бог, ребенок! Поверьте, смешного мало", - написала она.

Туристка также добавила, сама не смогла выбраться из ловушки. К счастью, ей помогли четверо мужчин.

Напомним, ранее мы публиковали видео, на которых видно, что пляжи буквально усыпаны трупами медуз, из-за чего в море заходить не хочется. Другой турист рассказал, что некоторые отдыхающие пытались руками выбрасывать медуз на берег, чтобы побыть в море, однако большинство людей предпочитают остаться у бассейнов или в номерах. На Пересыпи (курортный регион с северо-восточной стороны Кирилловки) медуз тоже много, они пекут ноги. В связи с нашествием морских существа, многие курортники пытаются справиться с проблемой, закапывая медуз в песок, однако такой такой способ, как оказалось, небезопасен.

Также мы рассказывали, как на Бердянск обрушился ураган, а на пляжи выбросило сотни медуз.