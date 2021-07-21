Посол Китая в Украине Фань Сяньжун заявил, что он с оптимизмом рассматривает перспективы сотрудничества КНР с Украиной, а крупные китайские компании готовы работать на украинском рынке.

Об этом со ссылкой на Фань Сяньжуна сообщает "Интерфакс-Украина".

"Имеются все предпосылки для еще более успешного развития китайско-украинских отношений. Я с оптимизмом рассматриваю перспективы нашего сотрудничества с Украиной. Для этого китайская сторона готова и впредь совместно с украинской стороной прилагать усилия", - сказал китайский посол.

По его мнению, Китай уже стал крупнейшим торговым партнером Украины, но потенциалы этих отношений еще большие. По словам посла, недавно было подписано очень важное соглашение между двумя странами.

"Это соглашение о сотрудничестве в области инфраструктуры. Оно открыло бы новые возможности для сотрудничества между двумя странами в этой очень важной области", - заявил посол Китая.

Напомним, руководство фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко снялись в ролике для китайского телевидения, посвященном 100-летию Коммунистической партии Китая.

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